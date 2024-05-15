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Буря века

На Земле только что прошел самый сильный магнитный шторм в нашем столетии. Заметили?

15.05.2024

10–12 мая прошла одна из крупнейших за всю историю наблюдений и самая мощная геомагнитная буря в этом веке. Силу бури принято разделять на пять уровней, от G1 до G5, и нынешняя буря дошла до G5. Вызванные ею полярные сияния можно было видеть на 40 градусах северной широты, то есть южнее Астрахани и Рима, на широте Нью-Йорка или Мадрида. Что такое магнитные бури, почему они возникают и чем опасны для нас — в материале «Холода».

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«Электрическая буря» на Нью-Йоркской железной дороге

В ночь на 14 мая 1921 года телеграфная и телефонная связь в Нью-Йорке и практически на всем восточном побережье Соединенных Штатов оказалась парализована: сильнейшие скачки напряжения в сети сделали передачу сообщений практически невозможной. Репортер New York Times жаловался, что на передачу депеши в 150 слов телеграфисту потребовалось полтора часа. Значительная часть телеграфных служб просто перестала работать. На следующий день ситуация не стала лучше: скачки напряжения в телеграфных сетях лишили связи Нью-Йоркскую Центральную железную дорогу, а короткие замыкания спровоцировали пожар в диспетчерской башне на углу 57-й улицы и Парк-авеню.

Похожие события происходили в других концах мира: телеграфная станция сгорела в Швеции, проводная связь перестала работать в Австралии, в США и Канаде, Швеции, Норвегии, Новой Зеландии и Японии. Канадская пресса писала, что многие телефонные линии в Нью-Брансуике полностью вышли из строя, а всплески напряжения в США достигали 1000 вольт.

Как будто в насмешку на ночном небе в эту неделю можно было видеть фантастически красивые полярные сияния по всей Европе и в Северной Америке — даже на Кубе и во Флориде.

Виновник всех этих событий — это Солнце, точнее сказать, спровоцированная им магнитная буря. Наверное, нам всем повезло, что мы не пользуемся телеграфом, — потому что мы только что пережили сопоставимую с ней по силе магнитную бурю.

Но что это за бури, откуда они берутся и насколько сильно могут на нас повлиять?

Что такое Солнце

Наше Солнце — это довольно простой объект. Оно почти целиком состоит из ионов водорода (то есть протонов), с добавлением ядер гелия. Вся эта огромная масса разогретых до высочайших температур ионов постоянно перемещается. Поскольку упорядоченное движение заряженных частиц — это электрический ток, то и это движение порождает магнитное поле. Солнечное магнитное поле примерно в два раза сильнее земного и намного сложнее. 

Как оно устроено и при чем тут солнечные пятна

Помимо дипольной компоненты, то есть похожей на земную конфигурации с южным и северным магнитным полюсом, у солнечного магнитного поля периодически возникает и кольцевая компонента, то есть магнитные линии, опоясывающие Солнце вдоль экватора. Направлены они в противоположные стороны — в одну сторону выше солнечного экватора, в другую сторону — ниже. 

Проходят эти линии в основном под видимой «поверхностью» Солнца — фотосферой, но часть этих магнитных трубок может выглядывать наружу, и места, где петли выходят, мы можем видеть — это солнечные пятна. Часто они возникают парами — это место выхода магнитной трубки и место ее входа.

В некоторых случаях в одной группе солнечных пятен (активной области) могут собраться сразу несколько магнитных трубок, в результате чего возникает очень сложная и запутанная конфигурация магнитных полей с большими запасами энергии. В какой-то момент в этой конфигурации может произойти короткое замыкание, она резко «упростится». Это замыкание сопровождается мощными вспышками излучения (основная энергия излучается в рентгеновском диапазоне, поэтому их иногда называют рентгеновскими вспышками). Вместе со вспышкой Солнце выбрасывает облака плазмы — миллиарды тонн заряженных частиц. Ученые называют такие события корональными выбросами массы. Именно эта плазма вместе с «вмороженным» в нее магнитным полем и провоцируют магнитные бури на Земле.

Как это происходит

Жизнь на Земле существует благодаря магнитному полю. Без него солнечный ветер — поток заряженных частиц, непрерывно летящих от Солнца, «сдул» бы нашу атмосферу. Посмотрите на Марс: он лишен мощного глобального магнитного поля и из-за солнечного ветра сегодня теряет около 100 граммов атмосферы в секунду.

В момент вспышки излучения на Солнце часть протонов и электронов приобретает скорость, близкую к скорости света, и уже примерно через 10 минут оказывается окрестностях Земли и засыпает «снегом» снимки космических солнечных телескопов. Солнечные астрономы называют это событие радиационным штормом.

мощнейшая магнитная буря XXI века
Момент коронального выброса на Солнце: снимок космического солнечного телескопа SOHO. NASA / ESA

Частицы солнечного выброса двигаются вдоль силовых линий магнитного поля Земли к полюсам и могут серьезно затруднить радиосвязь (особенно в приполярных районах), подействовать на электронику, обеспечить дополнительную дозу радиации авиапассажирам на трансполярных рейсах (и космонавтам на МКС — лучше бы им в этот момент не работать в открытом космосе). Но нам, живущим на поверхности Земли, радиационные штормы никак не вредят.

Однако выброс протонов — это еще не весь радиационный шторм. Следом за «быстрыми» частицами идет корональный выброс массы, миллиарды тонн плазмы, о которых мы говорили выше. Скорость этих выбросов относительно невелика — от 800 до 3000 километров в секунду, поэтому они прилетают к Земле спустя два-три дня (самые скоростные выбросы могут долететь за 15–18 часов). 

Благодаря этому зазору ученые могут предсказывать магнитные бури: если вы увидели мощную вспышку в группе пятен, ориентированной на Землю (ученые говорят: «в геоэффективном положении»), и солнечные телескопы видят корональный выброс, то есть вероятность, что через пару дней может быть магнитная буря (но не верьте расписаниям геомагнитных бурь на месяц вперед, которые публикуют некоторые газеты, — настолько заблаговременно предсказывать бури мы не можем).

мощнейшая магнитная буря XXI века
Движение коронального выброса к Земле. SWPC NOAA

В спокойной ситуации земное магнитное поле асимметрично — под действием солнечного ветра и вмороженного в него магнитного поля земное магнитное поле деформируется, у него появляется длинный хвост, вытянутый от Солнца. В момент прилета коронального выброса земное магнитное поле испытывает возмущения (это мы и называем магнитной бурей), прилетевшие протоны и электроны «зажигают» полярные сияния у полюсов (а иногда и существенно ближе к экватору) — за счет взаимодействия с атомами верхних слоев атмосферы. Кроме того, удар приводит к «коротким замыканиям» — пересоединениям магнитных силовых линий в «хвосте» земного магнитного поля, что усиливает полярные сияния.

Чем это грозит?

Из школьного курса физики мы знаем, что переменное магнитное поле порождает электрический ток, магнитная буря — это и есть ситуация, когда магнитное поле Земли становится переменным, его сила начинает меняться, и в любом проводнике возникает электрический ток, причем чем длиннее этот проводник, тем сильнее напряжение. 

В конце XIX и начале XX века на Земле уже не было недостатка в длинных проводниках — железные дороги, трубопроводы, телеграфные и телефонные линии. И, как показывает история, с которой мы начали рассказ, вся эта инфраструктура оказалась очень уязвимой перед солнечными возмущениями.

Масштаб возмущений, спровоцировавших пожары и сбои связи в 1921 году, не был точно известен до 2019 года. Дело в том, что вплоть до 1957 года не существовало международной сети магнитных станций и систематических наблюдений за состоянием магнитного поля с едиными стандартами измерений. Например, о самой мощной в истории магнитной буре — Событии Кэррингтона в 1859 году — мы можем судить по данным с единственной станции.

Однако в 2019 году ученые из США и Японии смогли отыскать и восстановить записи с нескольких станций, и теперь мы знаем, что 15 мая 1921 года индекс -Dst (изменение горизонтального компонента магнитного поля) достигал 907 ± 132 нТ. Иначе говоря, индукция земного магнитного поля в тот момент упала примерно на 900 нанотесл. 

Магнитная буря, которая произошла несколько дней назад, несмотря на впечатляющие спецэффекты, была не такой масштабной. По данным магнитной станции в Киото, в этот раз магнитная индукция снизилась примерно вдвое меньше, на 400 нанотесл:

Поэтому, возможно, мы не видели техногенных катастроф, связанных с нынешней бурей. Вместе с тем, несмотря на растущую зависимость человечества от сетей связи и электричества, наши коммуникации сегодня стали менее уязвимы для магнитных возмущений, чем столетие назад: большая часть данных сегодня передается по оптоволокну, на которое не влияют колебания магнитных полей, и энергетики тоже все чаще используют экранированные подземные кабели.

В прошлом магнитные бури прежде всего чувствовали те, кто занимался радиосвязью: коротковолновая межконтинентальная связь основана на использовании эффекта отражения радиоволн от ионосферы, и ионосферные возмущения, связанные с магнитными бурями, могли полностью прервать эту связь. Сегодня однако связь все больше уходит в кабели, в более коротковолновые диапазоны, которые хотя и не могут добить за горизонт, позволяют обеспечить лучшее качество и скорость передачи данных (если конечно вы не ушли слишком далеко от ближайшей вышки).

Но не исключено, что достаточно мощная магнитная буря, подобная той, что случилась в мае 1921 года или Событию Кэррингтона (-Dst оценивается от 850 до 1050 нанотесл), может привести к крупной аварии на электрических сетях — особенно если магнитная буря произойдет в момент высокой нагрузки: например, в период сильной жары и массового использования кондиционеров. 

Эксперты Академии наук США в 2008 году подсчитали, что аварии на электросетях, вызванные магнитной бурей такого же масштаба, что и в мае 1921 года, могут затронуть около 130 миллионов человек только в Штатах.

При этом в отличие от ситуации начала XX века значительная часть нашей технологической инфраструктуры сегодня вынесена за пределы земной магнитосферы и атмосферы и по сути беззащитна перед космической радиацией и другими неприятными вещами: наше благополучие сегодня во многом зависит от тысяч спутников, работающих на орбите: спутников связи, навигации, аппаратов для метеорологических наблюдений. 

Их электроника, как правило, рассчитана на работу под бомбардировкой заряженными частицами, но экстремально мощная вспышка может вывести их из строя. 

мощнейшая магнитная буря XXI века
Фото: Pavlo Pakhomenko / NurPhoto / Reuters

Вторая проблема — это состояние атмосферы. Когда в 1986 году была запущена станция «Мир», советские специалисты решили поднять прежнюю станцию «Салют-7» на более высокую орбиту и оставить ее на будущее, чтобы корабли «Буран» смогли слетать к ней, исследовать ее состояние и вернуть на землю некоторые приборы и узлы. Однако в 1990 году из-за роста солнечной активности земная атмосфера «разбухла», ее верхние слои разогрелись, и начали тормозить станцию намного сильнее, чем рассчитывали. В результате станция начала неконтролируемо снижаться и сгорела над Южной Америкой. 

Международная космическая станция сегодня остается на орбите потому, что регулярно включает двигатели и поднимает орбиту. Однако у большинства низкоорбитальных спутников просто нет двигателей, и если во время пика солнечной активности атмосфера снова начнет «разбухать», это значит, что многие спутники сойдут с орбиты значительно раньше, чем рассчитывали их создатели.

Надо сказать, что нам еще повезло. Солнце — относительно спокойная звезда, красные карлики (такие, как Проксима Центавра) могут порождать вспышки в тысячи и десятки тысяч раз мощнее солнечных, и радиация от них способна буквально стерилизовать планету.
Однако, возможно, наша история еще слишком коротка, и мы пока просто не дождались действительно мощных супервспышек. Некоторые ученые полагают, что такие супервспышки Земля переживала в доисторические времена, и никто не даст гарантии, что они не могут повториться.

Автор
редакция «Холода»
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