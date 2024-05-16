Родственники сбежавшей из дома чеченки пытаются забрать ее из полиции в Москве

Родственники сбежавшей из дома 19-летней чеченки Лии Заурбековой окружили московское отделение полиции, в котором она находится. Об этом сообщает правозащитный центр «Марем».

По данным правозащитников, Заурбекова ушла из дома 13 мая. Она рассказала, что родственники тотально контролировали ее, а также ежедневно оказывали на нее физическое и психологическое давление. По словам девушки, она опасается за свою жизнь.

16 мая, когда Заурбекова вышла из дома, в котором находилась после ухода от родственников, она увидела во дворе своего отца и вызвала полицию. Приехавшие силовики отвезли ее в отделение, возле которого уже ждали родственники девушки. Впоследствии выяснилось, что они подали заявление об объявлении ее в розыск как несовершеннолетней, хотя Заурбековой 19 лет.

Правозащитники «Марем» опасаются, что семья может увезти девушку в Чечню. «Мы знаем, что девушки из Чечни чаще всего не возвращаются», — говорится в сообщении центра.

Издание Sota отмечает, что возле отделения полиции уже несколько часов дежурит около 10 человек. При этом полицейские не способствуют эвакуации Заурбековой.

Осенью 2022 года из дома сбежала другая чеченская девушка Седа Сулейманова. Родственники обвиняли ее в «недостаточной религиозности» и хотели принудительно выдать ее замуж. В августе 2023 году Сулейманову задержали как подозреваемую в краже — заявление на нее написала ее мать. После этого девушку увезли в Грозный и передали родственникам. Власти Чечни опубликовали фото девушки в платке и покрывающей все тело одежде, подписав кадр словами о том, что Сулеймановой «ничего не угрожает».

С тех пор ее никто не видел. Правозащитники считают, что ее могли убить родственники. Кризисная группа СК SOS сообщила, что Следственный комитет по Чечне возбудил уголовное дело об убийстве (статья 105 УК).

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.