Девушек обвинили в «пропаганде ЛГБТ» за поцелуй в баре

На двух жительниц Воронежа 23 и 25 лет составили административные протоколы о «пропаганде ЛГБТ» (статья 6.21 КоАП) за поцелуй в баре. Об этом сообщает «Вести Воронеж», обратило внимание «7х7». Само заведение закрылось «на реконструкцию».

3 марта в воронежском баре «Доски» проходила вечеринка. Кто-то из находящихся там людей увидел на диване целующихся девушек и снял их на видео, которое впоследствии распространилось в местных пабликах. Как пишут «Вести», возмущенный посетитель мероприятия попросил девушек «прекратить аморальное поведение». В ответ их подруга позвала охрану.

Издание отмечает, что очевидец написал обращение к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой найти «нарушительниц» и провести в их отношении проверку. Также он потребовал привлечь к ответственности за «бездействие» администрацию бара и охранников. Через несколько дней полиция начала проверку.

3 мая бар «Доски» объявил о закрытии на ремонт. «Мы начинаем процесс трансформации, чтобы продолжать радовать вас уже в обновленном формате», — говорится в сообщении заведения в группе во «Вконтакте».

Ранее, в феврале, из-за поцелуя в кафе протокол о «пропаганде ЛГБТ» составили на двух жительниц Краснодара. Позднее МВД опубликовало видео с извинениями девушек.

В прошлом году силовики в Сочи задержали двух девушек, которые поцеловались на лавочке. На них тоже составили протоколы о «пропаганде ЛГБТ», из-за чего им пришлось провести ночь в отделении полиции. Одна из девушек рассказала, что они с подругой гуляли и пили вино, а потом целовались «по приколу». Это увидели силовики.

Владимир Путин подписал закон о запрете «пропаганды ЛГБТ» в декабре 2022 года.

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