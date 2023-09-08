Сочинские полицейские задержали двух девушек — 20-летнюю модель из Москвы Алину и ее 23-летнюю подругу из Краснодара Веронику (имена изменены) — из-за того, что они поцеловались на лавочке. На них составили протоколы о «пропаганде нетрадиционных отношений», сообщает «Медиазона». Сами подруги говорят, что целовались «по приколу».

По информации издания, это произошло еще в начале августа. 2 числа подруги Алина и Вероника гуляли по прибрежному району Лазоревское в Сочи и пили вино. В какой-то момент они остановились на лавочке и поцеловались. Через несколько минут они пошли дальше, но их остановили полицейские и потребовали поехать в отделение.

Сначала девушкам сказали, что их задержали для «проверки на наркотики». Уже в отделении выяснилось, что подруг подозревают в «пропаганде ЛГБТ». «Мы были первые в участке в Сочи, кого по такой статье привлекли. Они ее даже сами толком не знают. В интернете гуглили при нас», — рассказала «Медиазоне» Алина.

Задержанные не отрицали факт поцелуя, но пытались объяснить силовикам, что они не пара и целовались «по приколу». «Все шло как обычно, за исключением того, что мы просто по пьяни поцеловались», — рассказала Вероника. В итоге Алину отправили в кабинет начальника отделения, а Веронику заковали в наручники после того, как она начала спорить с силовиками по поводу своих гражданских прав и отказалась отдать им паспорт, выхватив его из рук полицейского.

От Алины начальник отделения потребовал, чтобы она разблокировала айфон и показала ему свои переписки. «Я вообще в аффекте была. До меня только потом дошло, что такие действия только по решению суда делаются. Ну я пыталась [противостоять], но он был сильнее в этой ситуации. Плюс мне казалось, что может нас просто по-доброму отпустят, если не идти против него», — рассказала девушка.

В итоге силовик в течение часа просматривал ее переписки в телеграме и задавал вопросы по поводу видео, на котором подруга Алины примеряла купленное нижнее белье. Другие полицейские, по словам Алины, называли задержанных подруг «лесбиянками». В то же время сотрудницы отделения недоумевали о причинах задержания Алины и Вероники. «Пара девочек-полицейских в участке сказали, что тоже бы меня поцеловали. И их подружки так иногда делают», — рассказала Алина.

В итоге девушки провели ночь в отделении полиции. На обеих составили протоколы о «пропаганде нетрадиционных отношений» и развезли по разным судам. Веронике также вручили протокол о неповиновении полицейскому, по которому ей назначили трое суток административного ареста.

Алина рассказала, что судья предложила ей написать ходатайство о рассмотрении дела по месту регистрации в Москве. Девушка согласилась. «[Напоследок судья] посмеялась, сказала целоваться в других местах и сказала, что рука не поднимется у нее штраф за это выписывать», — сказала Алина. Она хотела успеть на самолет в Москву, но все равно пропустила его, так как после суда ее еще какое-то время продержали в отделе и выписали ей штраф в 500 рублей за распитие алкоголя в общественном месте. Как пишет «Медиазона», дело Алины поступило в один из московских судов, но в середине августа судья вернул протокол в полицию. С тех пор в суд девушку не вызывали.

Протокол о «пропаганде ЛГБТ» в отношении Вероники из Сочи тоже направилил для рассмотрения по месту ее регистрации — в Краснодар. В каком суде и когда дело будет рассматриваться, ей не сообщали.

5 декабря 2022 года Владимир Путин подписал закон о запрете «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, предпочтений и смены пола» среди людей любого возраста. До этого «ЛГБТ-пропаганда» была запрещена в России только среди несовершеннолетних. За нарушение этого запрета предусмотрены штрафы до 400 тысяч для физлиц и до пяти миллионов — для юрлиц.

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