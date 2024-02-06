На двух краснодарок составили протоколы о «пропаганде ЛГБТ» из-за видео с поцелуем в кафе

Двум жительницам Краснодара вменили в вину «пропаганду ЛГБТ» из-за видео с их поцелуем в кафе. На сообщение МВД обратила внимание «Медиазона».

На 19-летнюю девушку составили протокол по части 1 статьи 6.21 КоАП («пропаганда ЛГБТ»). Ее 24-летней подруге вменили в вину «пропаганду нетрадиционных отношений и смены пола», а также ту же самую «пропаганду», совершенную с использованием интернета (части 1 и 3 статьи 6.21 КоАП).

Кроме того, МВД опубликовало видео с извинениями краснодарок. «Я извиняюсь перед теми, кто думает, что мы внатуре за ЛГБТ. Мы против этой темы. Мы любим Россию, знаем, какие законы у нас. Мы не ожидали сами, что такое произойдет», — сказала одна из девушек на видео. «Я очень раскаиваюсь, очень извиняюсь. Я только сейчас осознала, что мы сделали», — сообщила ее подруга.

Накануне суд в Саратове оштрафовал на 1500 рублей 33-летнюю Инну Мосину за публикации с радужным флагом в инстаграме, так как посчитал это «‎демонстрацией символики экстремистской организации». Это было первое подобное дело.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.