Украина потребовала от США разрешить использовать оружие для ударов по территории России

Украина требует от правительства США снять запрет на использование поставленного украинской армии американского оружия для ударов по целям на территории России. Об этом сообщает Politico.

По данным издания, группа украинских парламентариев отправилась на этой неделе в Вашингтон, чтобы заручиться поддержкой Конгресса США. По их мнению, политика Белого дома «сковывает» действия украинских военных и не дает Киеву нанести удар по российским военным складам. Председатель правящей партии Украины «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что считает позицию Вашингтона «главной проблемой».

Politico отмечает, что украинское командование в течение нескольких недель наблюдало, как Россия стягивает войска к границе перед наступлением в Харьковском направлении, но не могло нанести упредительный удар из-за запрета США.

«Мы видели их военных, сидящих в одном или двух километрах от границы внутри России, и мы ничего не могли с этим поделать <...> Вы даете нам палку, но не позволяете нам ею воспользоваться», — заявила в Александра Устинова, глава парламентской комиссии Украины по вооружению и боеприпасам.

При этом два американских чиновника на условиях анонимности рассказали Politico, что позиция правительства США не изменилась. «Помощь предназначена для обороны, а не для наступательных операций на территории России», — заявил один из них.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Украина может использовать британское оружие для ударов по целям в России по своему усмотрению. Позже пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков связал объявленные в России ядерные учения в том числе с высказываниями Кэмерона.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.