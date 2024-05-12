Россия может получить новые северокорейские реактивные системы залпового огня

Северная Корея может поставить России для войны в Украине новые реактивные системы залпового огня (РСЗО) собственного производства. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap News.

По его данным, поставки могут состояться уже в текущем году. Речь идет о новых северокорейских РСЗО с управляемыми ракетами калибром 240 миллиметров.

Как пишет агентство, финальные испытания новой северокорейской РСЗО прошли 10 мая. За ними лично наблюдал северокорейский диктатор Ким Чен Ын. Центральное информационное агентство Кореи (ЦТАК) тогда отмечало, что испытания продемонстрировали «разрушительную силу» новой РСЗО. Ракеты для нее прошли испытания месяц назад. Официально их дальнобойность составляет 40 километров, однако, по мнению южнокорейских аналитиков, дальность полета этих ракет может достигать 60 километров.

В свою очередь, Ким Чен Ын заявил, что новые системы поступят на вооружение северокорейской армии и повысят боеспособность артиллерии КНДР. Он также призвал нарастить производство артиллерийского вооружения до «высшего уровня».

В то же время Yonhap News утверждает, что Северная Корея планирует нарастить выпуск новых снарядов и установок залпового огня не только для усиления своих позиций в противостоянии с Южной Кореей, но и чтобы обеспечить ими Россию для войны в Украине.

Как пишет агентство, поставки оружия и боеприпасов из Северной Кореи в Россию резко увеличились после встречи Владимира Путина с Ким Чен Ыном в сентябре 2023 года.

По данным южнокорейских властей, Пхеньян уже поставил Москве около семи тысяч контейнеров с боеприпасами и другой военной техникой. По оценке министра обороны Южной Кореи Син Вон Сика, российская армия могла получить от Северной Кореи порядка трех миллионов 152-миллиметровых снарядов.

О поставках северокорейского вооружения в Россию ранее не раз заявляли и власти США. Как утверждал координатор по стратегическим коммуникациям в совете нацбезопасности США Джон Кирби, взамен Пхеньян просит военную технику, а также передовые военные технологии.

В конце апреля эксперты ООН подтвердили, что Россия наносила удары по Украине в том числе баллистическими ракетами северокорейского производства. В частности, удар по Харькову 2 января был нанесен удар ракетой серии «Хвасон-11», произведенной в КНДР.

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