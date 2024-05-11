Сербские женщины остановили промышленного гиганта из Китая

Около 25 женщин небольшой сербской деревни смогли остановить подконтрольную Китаю транснациональную корпорацию по добыче полезных ископаемых. Невзирая на поддержку сербских властей, компании пришлось остановить добычу меди на одном из крупнейших рудников Сербии. Одержать временную победу женщины смогли с помощью блокады моста — это единственный способ проехать к руднику. Власти и представители китайской компании уже сели за стол переговоров с местными жителями, которые жалуются на то, что компания уничтожает природу и сильно загрязняет почву и воздух. Главное требование жителей — переезд: местные жители хотят сохранить свой социум и возродить деревню на новом, чистом месте. Большая победа маленького общества — в фотоистории «Холода».

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Небольшая деревня Кривель стала центром противостояния между жителями сербской глубинки и китайской корпорацией Zijin Mining, которая занимается добычей полезных ископаемых по всему миру и считается одной из крупнейших в Китае. Формально Zijin Mining частная компания, но за счет большой доли в капитале контроль над ней удерживают китайские власти.

Сотрудники Serbia Zijin Copper у входа в офис в городе Бор, Сербия, 5 апреля 2024 года.

На сербский рынок компания попала по тендеру — власти Сербии хотели сохранить работу своего крупнейшего месторождения меди, для чего пришлось искать стратегического партнера убыточному предприятию под названием «Бор». На контрольный пакет претендовали компании из России, Канады и Китая. По итогам тендера в августе 2018 года 63% «Бора» за 1,26 миллиарда долларов досталось китайской компании, остальные 37% остались за сербским правительством.

Вид на шахту в городе Бор, Сербия, 4 апреля 2024 года.

В конце 2018 года компанию «Бор» переименовали в Zijin Bor Copper и приступили к разработке месторождения вблизи одноименного города. Тогда же против ее деятельности начались первые протесты — из-за резкого ухудшения качества воздуха: содержание диоксида серы в кислороде превысило максимально допустимое значение почти в шесть раз.

Вереница самосвалов, которые работают на шахте открытого типа недалеко от Кривели. Сербия, 3 апреля 2024 года.

Против компании подали иск о загрязнении окружающей среды и нарушении экологических стандартов. Как выяснилось летом 2019 года, у Zijin Bor Copper в принципе отсутствовали воздушные фильтры на производстве, что и привело к резкому росту загрязнения. Zijin Mining обязали устранить нарушения и установить систему очистки воздуха на производстве, в компании пообещали исправить ситуацию, однако сказали, что это займет много времени, так как придется обновить все производственные линии, которые работали еще с 1970-х годов.

38-летняя Тамара Новакович стоит на баррикаде на мосту в деревне Кривели. 4 апреля 2024 года.

Однако к принципиальным изменениям это не привело — экологическая ситуация вокруг Бора продолжает ухудшаться. Местные жители рассказывают, что из-за работы рудника испортились воздух, качество воды в ближайших водоемах и реках, а также почва — люди больше не могут выращивать там фрукты и овощи. Независимые исследования подтверждают их слова: река в Кривели загрязнена тяжелыми металлами, а почва — свинцом, кадмием и мышьяком.

Разрушенный дом вблизи шахты открытого типа недалеко от Кривели. 4 апреля 2024 года.

Разработка месторождения, для которой взрывают и бурят землю, вызвала эрозию почвы, что, в свою очередь, привело к разрушению местных построек. Десятки домов в районе рудника находятся в аварийном состоянии. Люди вынуждены оставлять свои дома, переезжая в другие регионы Сербии. Некоторые участки выкупает Zijin Mining для расширения рудника, однако суммы, которые предлагает компания, значительно ниже рыночной цены и их не хватит для переезда местных жителей.

Дети играют на фоне последствий разработки медного месторождения. Мусор и переработанная порода граничат непосредственно с населенными пунктами. Это фото сделано в Змаево, поселке рядом с Кривели. 4 апреля 2024 года.

«Мы годами строили свой дом, а денег, которые они [Zijin Mining] предлагают за него, не хватит даже на покупку однокомнатной квартиры», — рассказывает местная жительница Дебица Костандинович.

79-летняя домохозяйка Стана Йорганович у баррикады. 4 апреля 2024 года.

Однако люди в Кривели оказались не готовы терпеть такое, воспользовались географическим преимуществом и перекрыли мост, через который ежедневно проезжали самосвалы с горной породой. Блокада началась еще в январе, но только весной местные власти и руководители компании согласились встретиться с жителями.

45-летняя Невенка Янкучич (слева) и ее коллега, 53-летняя Душица Бечаревич. Обе работают в деревенской школе Кривели, на фоне которой и сделано фото. 3 апреля 2024 года.

Так как значительная часть мужчин занята на производстве, лидерами протеста стали женщины, многие из которых преклонного возраста, — только они могут круглосуточно дежурить у моста и не пускать на него автомобили компании.

78-летняя домохозяйка Вукослава Радивоевич недалеко от баррикады в Кривели. 3 апреля 2024 года.

«Однажды я стояла в центре нашей деревни и просто наблюдала, как грузовик за грузовиком проезжает по нашему мосту. В этот момент я сказала внучке: “Надо что-то делать”. Нас вынудили заблокировать дорогу, потому что наша земля испорчена, все окрестности загрязнены, мы больше не можем выращивать овощи. Мы простые люди, мы просто хотим жить в безопасности и требуем соблюдать наши права», — говорит одна из лидеров протеста, 78-летняя Вукослава Радивоевич.

Дети в деревне Кривели. 30 марта 2024 года.

Большинство жителей Кривели не готовы к компромиссам. Они относят себя к влахам — православной народности на северо-востоке Сербии, которая сохранила собственные традиции и язык. По этой причине они требуют, чтобы власти и китайская компания фактически перевезли всю деревню на новое чистое и не менее красивое место.

20-летняя студентка и продавщица магазина Мария Янкучич. 3 апреля 2024 года.

«Я хочу новую Кривель. Мне нужен участок земли, церковь и кладбище. Я намерена сопротивляться до конца», — говорит местная жительница Милосава Фуфанович. «Я рассчитываю на новую деревню в миролюбивом и красивом месте», — вторит ей 20-летняя продавщица местного магазина Мария Янкучич. «Мы защищаем наши корни, здесь дома, где мы родились. Мне жаль, во что превратили нашу деревню, и я не уверена, что переживу переезд», — говорит 79-летняя Стана Йоргованович. «Я надеюсь, что протест добьется успеха: нормальной поддержки властей и компании Zijin, чтобы обеспечить жителей достойной жизнью вместе и на новом месте», — говорит 40-летняя Деяна Йованович.

40-летний профессор антропологии Деяна Йованович позирует на фоне города Бор, на окраине Кривели. 4 апреля 2024 года.

В самой компании признают, что добыча меди нанесла значительной урон местной экосистеме, но оправдываются, что это в первую очередь связано с устаревшим производственным оборудованием, которое досталось китайской компании от предыдущих владельцев «Бора». Вдобавок Zijin Mining утверждает, что вложила уже более 100 миллионов долларов в системы очистки воздуха и воды.

Жители Кривели на собрании, где обсуждали экологические проблемы деревни. 30 марта 2024 года.

Протест дал результат — в апреле 2024 года представители компании и местные власти провели встречу с жителями Кривели, на которой удалось выработать план переезда. Местные власти даже называют предварительные сроки, рассчитывая переселить около 750 жителей деревни до конца 2025 года. Проезд самосвалов к карьеру пока не восстановлен, но жители согласились пропустить часть техники компании, чтобы ее представители смогли закончить некоторые работы на объекте.