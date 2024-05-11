Житель Беларуси сходил на рыбалку и потерял половину лица

Беларуские врачи восстановили лицо мужчине, который получил тяжелейшую травму. В результате несчастного случая Виктор С. остался без лица: у него нет верхней челюсти и носа, а один из глаз пришлось заново ставить на место. Однако после серии операций он снова сможет нормально дышать и говорить. Операциями руководил пластический хирург из Минска Дмитрий Ладутько, который показывал процесс восстановления в своем инстаграме. «Холод» рассказывает, как врачи заново собрали лицо пациента по кусочкам.

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Два года назад 45-летний Виктор поехал с друзьями на рыбалку. Все шло хорошо, и приманка быстро закончилась. Тогда друзья решили накопать червей и отправились для этого на заброшенную ферму неподалеку. Незадолго до рыбалки выпал снег — ветхая крыша одного из зданий не выдержала его тяжести и сложилась прямо на то место, где стоял Виктор.

Когда Виктора достали из-под завалов, вместо лица у него было месиво. Его доставили в Могилевскую областную больницу в крайне тяжелом состоянии. Один глаз мужчина проглотил в момент обрушения крыши, также ему снесло верхнюю челюсть и нос — он выжил, но не мог нормально дышать, есть и говорить.

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Виктор проходил длительное первичное восстановление и реабилитацию. Глаз врачи вынули из его горла и вернули на место. Также хирурги заново собрали ему нижнюю челюсть и скуловые кости. Но Виктор больше двух лет продолжал жить без верхней челюсти и носа и дышал через трахеостому — специальную трубку в горле.

Перерождение в 3D

Над созданием нового носа и челюсти для Виктора работала команда хирургов и биоинженеров. Хирурги взяли хрящ из ребра пациента сделали из него прототип будущего носа, на предплечье Виктора нарастили кожный лоскут, куда и поместили хрящ. Через некоторое время, когда хрящ вырос, ему придали нужную форму и сформировали ноздри. Всего за пару месяцев на руке Виктора вырос его будущий нос.

С помощью специального устройства биоинженеры также изготовили 3D-модель будущей верхней челюсти Виктора. Беларуские производители медицинского оборудования создали 3D-модель черепа на основе КТ-снимков Виктора. Шаблоны помогли хирургам выпилить почти идеальный кусок кости, который и использовался в дальнейшем.

«Раньше для таких реконструкций мы брали определенную кость из тела пациента и пилили ее на глаз. Получалось примерно похоже на то, что надо. Что как бы тоже круто, но долго, сложно и не всегда так, как хочется. А с такой предварительной подготовкой и шаблонами все уже продумано заранее до мелочей: где сверлить, где пилить, куда вставлять и так далее. Практически без погрешностей», — рассказывает Дмитрий Ладутько.

Над восстановлением лица Виктора работали семь хирургов Минского научно-практического центра (НПЦ). Они провели операцию в Могилевской областной больнице — она длилась почти 12 часов. Собранную верхнюю челюсть врачи установили на лице пациента и подключили к артерии и вене.

«Собрали челюсть из малоберцовой кости, выпилив участки, головоломку такую, конструктор. Получили модель кости, которая переместится в среднюю зону лица. Вот сосудистая ножка, которую мы не повредили, оставили целой. Мы ее сейчас будем отсекать и передавать в челюстно-лицевую область. Вену промыли от крови, чтобы не было риска тромбоза», — объясняли врачи во время операции.

Затем хирурги аккуратно достали выращенный нос из руки Виктора, переместили его на лицо и также присоединили к вене и лицевой артерии. Лоскут прижился, и сейчас пациент уже может дышать и есть через специальные трубки. По словам Дмитрия Ладутько, кровообращение и ноздри Виктора уже нормально функционируют.⠀

Все операции и реабилитация для Виктора были бесплатными: они проходили за счет государства. Дмитрий Ладутько сказал «Холоду», что такие операции проводятся очень редко — у беларуских врачей это первый подобный опыт, но, невзирая на это, врачи не испытывали волнения, так как берутся за подобные кейсы «из-за интереса и развития». В комментариях под его постами хирургов называют «докторами от бога», а их работу — «космической».

«Спасибо всем понимающим за поддержку, и огромное спасибо всем, кто участвовал в спасении и восстановлении моего папы», — написала дочь Виктора. Теперь Виктору предстоит долгая реабилитация и еще несколько корректирующих операций. Хирурги должны будут сделать ему коррекцию носа, век, верхней губы и поставить зубные протезы. По оценкам врачей, полная реабилитация может занять еще год.