Участников вечеринки «про любовь» оштрафовали за их образы

Семерым участникам вечеринки Amore Party в тульском культурном центре «Типография» назначили штрафы в размере 50 тысяч рублей каждому по статье о «пропаганде ЛГБТ». Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Тульской области.

В решении мирового судьи говорится: «Молодые люди, исходя из своего внешнего вида (были одеты в женскую одежду, с женским макияжем на лице, имели открытие участков тела), своим поведением, манерой общения, походкой, танцами дают понять, что придерживаются нетрадиционных сексуальных отношений, и призывают посетителей этого клуба». Там также отмечается, что участники процесса не признали вину.

При этом в отношении еще одного человека делопроизводство прекратили «в связи с отсутствием в его действиях состава административного правонарушения». Детали пресс-служба суда не сообщила.

В середине февраля 2024 года сотрудники центра «Э» и неизвестные в штатском ворвались в культурный центр «Типография», где проходила вечеринка про «любовь, открытость и сексуальность» Amore party. Они, как сообщалось, избили нескольких человек, а также заставили участников вечеринки приседать и петь гимн России. Телеграм-канал «Осторожно, новости» сообщал, что силовики искали «‎сотрудников госучреждений, сторонников ЛГБТ, навальнистов, противников СВО и режима».

В марте центр «Типография» объявил о своем закрытии. «Собственник разрывает договор в одностороннем порядке по причине “нецелевого использования помещения” под культурно-развлекательный центр», — написали представители площадки.

В ноябре 2023 года Верховный суд признал «международное движение ЛГБТ» экстремистским и запретил его деятельность в России. Первое уголовное дело по статье об «организации деятельности экстремистской организации» возбудили в марте 2024 года года «в связи с деятельностью ЛГБТ-клуба Pose». Тогда силовики ворвались в клуб, позиционирующий себя как «бар-театр пародий».

В конце марта суд отправил в СИЗО арт-директора Pose Александра Климова и администратора клуба Диану Камильянову. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

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