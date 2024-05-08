Суд разрешил российским властям отобрать бизнес у крупнейшего производителя макарон

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры и разрешил изъять в пользу государства имущество группы компаний «Макфа». Об этом адвокат Павел Хлюстов сообщил РБК.

По словам защитника, «Макфа» «категорически не согласна» с решением суда и собирается обжаловать его в ближайшее время. Ее адвокаты рассматривают возможность обращения в Конституционный суд.

Хлюстов добавил, что «говорить об окончательной национализации “Макфы” еще преждевременно», так как решение принято только в первой инстанции. В то же время он рассказал, что Генпрокуратура ходатайствовала о немедленном исполнении решения, поэтому у действующих собственников сейчас нет контроля над компанией — до апелляции.

Генпрокуратура подала иск о национализации «Макфы» в конце марта. В ведомстве это обосновали тем, что компания имеет «коррупционное происхождение». К такому выводу Генпрокуратура пришла из-за того, что бенефициары «Макфы» — это это бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич и экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов. По версии ведомства, они занимались бизнесом, будучи представителями органов государственной власти, что противоречит закону.

Сообщалось, что судебный пристав арестовал активы «Макфы» на 100 триллионов рублей. Адвокат Хлюстов назвал эту цифру «творчеством судебного пристава». Он настаивал, что Генпрокуратура оценила активы компании в намного меньшую сумму — 46 миллиардов рублей.

В конце апреля, выступая перед крупным бизнесом на съезде РСПП, Владимир Путин назвал условие изъятия бизнеса в пользу государства. По его словам, это возможно, «когда действия или бездействие собственников предприятий […] наносят прямой ущерб безопасности страны и национальным интересам».

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