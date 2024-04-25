Путин назвал условие для изъятия бизнеса в пользу государства

Владимир Путин назвал условие изъятия бизнеса в государственную собственность. Он сделал это, выступив перед крупным бизнесом на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). На это обратил внимание The Bell.

«В последнее время правоохранительные органы возбудили ряд дел по возврату в государственную собственность некоторых активов. Хотел бы подчеркнуть: речь идет не о пересмотре приватизации, а о случаях, когда действия или бездействие собственников предприятий, имущественных комплексов наносят прямой ущерб безопасности страны и национальным интересам», — цитируют Путина «Ведомости». По его словам, изъятие бизнеса оправдано только в указанных им ситуациях.

Путин добавил, что если актив был приватизирован в начале 1990-х годов по согласованию только с регионом, без участия федерального центра, это значит, что правительство «само упустило эти сделки из внимания». В таком случае «претензии к нынешним собственникам активов неуместны», — сказал он. «Особенно к тем, кто нормально, успешно работает, решает социальные вопросы, помогает обеспечивать национальную безопасность», – добавил Путин.

Ранее приватизацию в 90-х без согласования с федеральными властями в качестве аргумента использовала Генпрокуратура — при изъятии Челябинского электрометаллургического комбината у акционеров. Также Генпрокуратура назвала «недобросовестными» всех покупателей акций Соликамского магниевого завода, объяснив это тем, что «указанное имущество выбыло от Российской Федерации помимо ее воли».

Весной РСПП подготовил проект концепции по защите добросовестного бизнеса от деприватизации, писали «Ведомости». Предприниматели предлагали законодательно закрепить «срок давности» приватизационных сделок в 10 лет.

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