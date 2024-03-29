Генпрокуратура потребовала национализировать крупнейшего российского производителя макарон

Генпрокуратура России подала в Центральный районный суд Челябинска иск об обращении в доход государства крупнейшего российского производителя макаронных изделий — АО «Макфа». Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

В Генпрокуратуре утверждают, что эта компания, а также «десяток других предприятий», имеют «коррупционное происхождение». К такому выводу в ведомстве пришли в связи с тем, что бенефициары этих компаний это бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич и экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов. В Генпрокуратуре убеждены, что Юревич и Белоусов, вопреки закону, занимались бизнесом, будучи представителями органов государственной власти.

Михаил Юревич с 2000 по 2005 год был депутатом Госдумы, затем до 2010 года — главой Челябинска, после чего занимал пост губернатора Челябинской области. Вадим Белоусов был депутатом Госдумы с 2011 по 2023 год.

В иске Генпрокуратуры говорится, что, несмотря на то, что Юревич и Белоусов должны были прекратить занятия бизнесом, они «фактически» владели группой коммерческих компаний, сведения о которых не декларировали и не передавали в контрольные органы.

По версии ведомства, «высокое положение во власти» Юревич и Белоусов «использовали для достижения собственных бизнес-интересов». В иске уточняется, что в фактической собственности Юревича находились Челябинская макаронная фабрика, Сосновский комбинат хлебопродуктов, Челябинский хлебокомбинат № 1, которые ранее принадлежали государству. На основе этих предприятий позже были образованы АО «Макфа» и «Первый хлебокомбинат».

По данным Генпрокуратуры, став депутатом, Юревич, не отказался от предпринимательской деятельности, а лишь «создал ложную видимость дистанцирования от бизнес-проектов». Для этого он переоформил свои компании на родителей и сына, а также на друга и делового партнера Вадима Белоусова, Позже, Юревич и Белоусов создали круг доверенных лиц, на которых записывались их организации и «возлагались обязанности по их управлению», утверждают в ведомстве.

В августе 2022 года Московский городской суд заочно приговорил Вадима Белоусова к 10 годам лишения свободы и штрафу в 500 миллионов рублей. По версии следствия, Белоусов и Юревич получили взятку от руководства дорожно-строительного холдинга «Южуралавтобан» за предоставление господрядов на ремонт дорог. Белоусов своей вины не признал, его и Юревича объявили в розыск.

В ноябре 2023 года депутаты Госдумы лишили Белоусова мандата «за прогулы», а спустя месяц Верховный суд отменил приговор по его делу.

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