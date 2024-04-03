Адвокат назвал арестованные у «Макфы» 100 триллионов «творчеством судебного пристава»

Генпрокуратура не указывала в иске к «Макфе» цифру в 100 триллионов рублей — именно столько, судя по постановлению, ранее арестовали приставы. В Генпрокуратуре активы компании оценили в намного меньшую сумму — 46 миллиардов. Об этом РБК сообщил адвокат Павел Хлюстов, представляющий «Макфу» в суде.

Он назвал арест имущества компании на 100 триллионов «творчеством судебного пристава». По словам Хлюстова, сумма арестованных активов превышает количество всех денег, которые обращаются в России. Кроме того, она втрое больше ожидаемых доходов российского бюджета на 2024 год. Обладатель 100 триллионов рублей с большим отрывом стал бы богатейшим человеком планеты, добавил Хлюстов.

Сам иск Генпрокуратуры к «Макфе» «не основан на российском законодательстве» и является «правовым фэнтези», сказал адвокат.

«Они просто в силу того, что лица занимали определенные должности, и в силу обстоятельств, которые они никак не доказывают, в материалах дела таких доказательств нет, они просто просят взять и изъять все имущество, которое якобы принадлежит двум лицам, двум бывшим депутатам Государственной думы», — отметил Хлюстов. Он добавил, что Белоусов и Юревич не являются собственниками этого имущества.

28 марта Генпрокуратура подала иск в Центральный районный суд Челябинска к 34 российским и иностранным компаниям. Среди них значилась «Макфа», Свердловский хлебомакаронный комбинат СМАК, Первый хлебокомбинат, Мишкинский хлебокомбинат и другие юрлица. Ответчиками значатся 12 человек, включая бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича и бывшего депутата Думы Вадима Белоусова, а также их партнеры и родственники.

По версии Генпрокуратуры, «Макфа» и другие предприятия «имеют коррупционное происхождение», так как их бенефициары Юревич и Белоусов занимались бизнесом, будучи чиновниками.

1 апреля ТАСС и РИА «Новости» сообщили, что судебный пристав арестовал счета и активы родственников Белоусова и Юревича на 100 триллионов рублей — для обеспечения иска Генпрокуратуры. Под арест попали их акции «Макфы», СМАКа, Первого хлебокомбината и других компаний, принадлежащих нидерландской MGC International B.V.

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