Россию обвинили в казнях украинских пленных

С начала декабря прошлого года российские военные убили по меньшей мере 15 украинских солдат, которые пытались сдаться в плен, и еще шестерых, которые уже сдались. Об этом говорится в докладе правозащитной организации Human Rights Watch.

«С начала полномасштабного российского вторжения в Украину ВС РФ совершили множество отвратительных военных преступлений. Внесудебные казни — или убийства — сдавшихся в плен и раненных украинских солдат, хладнокровно застреленных, что категорически запрещено международным правом, тоже относятся к этому позорному наследию», — заявила замдиректора HRW по вопросам кризисов и конфликтов Белкис Вилле.

Правозащитники уже расследовали три случая записанных камерами дронов внесудебных казней украинских военных, жертвами которых стали 12 человек. Эти видео появились в сети 2 и 27 декабря 2023 года, а также 25 февраля 2024-го.

«В этих случаях солдаты явно демонстрировали намерение сдаться в плен и, поскольку они больше не принимали участие в боевых действиях, считались "вышедшими из строя" (hors de combat), они не могли быть легитимными целями в соответствии с международным гуманитарным правом или законами войн», — подчеркнули в HRW.

Также продолжается расследование еще нескольких подобных эпизодов. Видео одного из них появилось в соцсетях 19 февраля. На кадрах двое российских военных расстреливают троих украинских солдат, которые пытаются сдаться в плен.

Про другой случай в интервью журналистам рассказал украинский военный. «Полученная информация позволяет предположить, что в ходе инцидента были казнены шесть солдат, однако обстоятельства произошедшего менее ясны», — говорится в пресс-релизе правозащитной организации.

Еще один подобный инцидент, по данным правозащитников, имел место 25 февраля. На верифицированной записи, сделанной с беспилотника, видно, как по меньшей мере семь украинских солдат, находясь на прицеле пятерых российских военных, выходят из блиндажа, снимают бронежилеты и ложатся лицом вниз на землю.

«Затем трое российских солдат стреляют в сторону явно сдавшихся украинских солдат сзади и с обеих сторон», — описывают происходящее на видео правозащитники. При этом они пояснили, что правозащитники идентифицировали российских военнослужащих по красным повязкам, которые были у них на руках и на ногах.

22 апреля HRW отправила письмо российскому министру обороны Сергею Шойгу с просьбой прокомментировать эти случаи, но ответа не получила.

В начале апреля представители Киева заявили, что располагают данными о по меньшей мере 54 казненных российскими солдатами пленных украинских военнослужащих.

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