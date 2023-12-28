Пленных украинских военных могли расстрелять десантники 76-й псковской дивизии — прокуратура Украины

Троих пленных украинцев в Запорожской области, вероятно, расстреляли десантники 76-й псковской гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Об этом в эфире украинского «Радио Свобода» сказал руководитель департамента противодействия преступлениям в условиях вооруженного конфликта Офиса генерального прокурора Юрий Белоусов.

«Мы предполагаем, что к совершению этого преступления имеет отношение 76-я десантная дивизия Российской Федерации. Но эти данные мы проверяем. Эта дивизия уже известна военными преступлениями, которые совершались в Украине, в частности, в Киевской области», — заявил он.

По словам Белоусова, ведомству удалось подтвердить подлинность видео с расстрелом пленных. «Нами были установлены наши военнослужащие, которые были жестоко убиты», — добавил он, не назвав их имена.

Кроме того, Белоусов рассказал, что прокуратура получила видео казни пленных еще 16 декабря. Там предполагают, что украинцев расстреляли именно в этот день.

Ролик, который попал в сеть 27 декабря, был снят с дрона, как утверждается, недалеко от села Работино в Запорожской области. На кадрах видно, как несколько вооруженных людей в форме одного образца с расстояния в несколько метров расстреливают из автоматов троих человек в форме другого образца, которые стоят на коленях.

«Только за последний месяц именно возле этого населенного пункта в Запорожской области был случай использования наших пленных как живого щита, фактически в том же районе. Это снова говорит о системности практики, что это не редкий случай, и что об этом точно знает командование Российской Федерации, подчиненные которого совершают эти преступления. А может быть их даже инструктируют в этом плане», — сказал Белоусов.

В начале декабря в сети распространилось другое видео, предположительно, расстрела российскими военными двух безоружных пленных украинцев.

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