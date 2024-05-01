Депутат Европарламента призвала лишить Грузию статуса кандидата в ЕС

Депутат Европейского парламента Виола фон Крамон в соцсети Х призвала лишить Грузию статуса кандидата в Европейский союз из-за потенциального принятия закона об «иностранных агентах».

Депутат ответила на твит главы Европарламента Жозепа Борреля: «Нам нужны конкретные меры! Лишение (Грузии — Прим. «Холода») статуса кандидата в члены ЕС, прекращение финансирования (грузинских — Прим. «Холода») проектов, санкции против (бывшего премьер-министра Грузии, основателя правящей партии «Грузинская мечта» — Прим. «Холода») Бидзины Иванишвили, запрет на поездки для депутатов, голосующих за “российский закон”».

Боррель, в свою очередь, высказался о подавлении силовиками демонстраций против принятия закона: «Я решительно осуждаю насилие в отношении митингующих в Грузии, которые проводили мирную акцию протеста против закона "об иностранном влиянии". Грузия является страной-кандидатом в члены ЕС, и я призываю ее власти обеспечить право на мирные собрания. Применение силы для их подавления неприемлемо».

Другой депутат Европарламента Дэвид Макаллистер заявил, что «жестокие репрессии» подчеркивают «очень тревожное направление, которое правительство Грузии приняло в отношении демократических свобод». Он также предупредил, что принятие закона «может серьезно осложнить путь Грузии к членству в ЕС».

Неправительственная организация Transparency International выступила с призывом провести расследование действий полиции во время разгона акции. В заявлении на сайте организации говорится: «Силы МВД применили непропорциональную силу. Некоторые протестующие были избиты. Полиция применила резиновые пули, слезоточивый газ, перцовые баллончики и водометы».

Парламент Грузии принял закон «О прозрачности иностранного влияния» в первом чтении 17 апреля. Его обсуждение также сопровождалось акциями протеста. Президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала наложить на закон вето. Юридический комитет парламента поддержал законопроект во втором чтении 29 апреля, которое еще не завершено. Третье чтение запланировано на 17 апреля.

Предыдущая попытка принять закон, который грузинская оппозиция называет «российским», состоялась в марте прошлого года. Тогда оппозиции удалось добиться отзыва законопроекта из парламента.

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