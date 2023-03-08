Грузия второй день протестует против закона «О прозрачности иностранного влияния». Против митингующих уже применяли слезоточивый газ и водометы, но они снова собираются на улицах. «Холод» рассказывает главное о грузинском законе об «иноагентах» и его последствиях для Грузии.

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Вечером 7 марта у здания грузинского парламента в Тбилиси прошла массовая акция протеста против закона об «иностранных агентах», который депутаты незапланированно рассмотрели и приняли в первом чтении. По некоторым оценкам, в акции участвовало от пяти до 10 тысяч человек.

Протест длился до поздней ночи, демонстранты с флагами Грузии и Евросоюза в руках снесли железное ограждение, пытаясь прорваться в здание парламента. Полиция и спецназ применили против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты. Тогда протестующие, некоторые из них в медицинских масках и противогазах, стали бросать в полицейских «коктейли Молотова» и файеры.

Сотрудники скорой выдавали протестующим воду и маски и оказывали первую помощь пострадавшим от слезоточивого газа. МВД Грузии сообщило, что в ходе акции пострадали как протестующие, так и сотрудники правоохранительных органов, не уточнив количество пострадавших. По данным МВД, на акции были задержаны 66 человек.

Из-за чего начался протест?

Акции протеста в Грузии начались еще 2 марта, когда в комитете по внешним связям и обороне и комитете безопасности парламента начали обсуждать законопроект «О прозрачности иностранного влияния».

Этот закон предложила принять небольшая антизападная фракция «Сила народа», которую создали четыре бывших члена правящей партии «Грузинская мечта». Авторы законопроекта также предложили создать реестр «агентов иностранного влияния» и обязать СМИ и некоммерческих юридических лиц, которые более чем на 20% финансируются из-за рубежа, регистрироваться в нем. Оппозиционные партии, в частности «Стратегия Агмашенебели» и «Единое национальное движение», выступили против, но инициативу поддержала правящая партия. Депутаты дважды подрались во время обсуждения. В итоге 7 марта законопроект был принят в первом чтении: за проголосовали 76 человек, против — 13.

Противники закона — журналисты, активисты и представители оппозиции — вышли на площадь перед парламентом, чтобы выразить свой протест. Они заблокировали входы в здание и скандировали: «Нет российскому закону!»

Что за закон?

Участники фракции «Сила народа» разработали два альтернативных законопроекта об «иноагентах» — «грузинский» и «американский».

Если примут «грузинский» вариант, СМИ и общественные организации, финансируемые из-за границы, должны будут зарегистрироваться в базе «агентов иностранного влияния» и будут обязаны ежегодно подавать финансовую декларацию. За уклонение предложили штрафовать на сумму до 9,5 тысячи долларов. Ответственные за выявление «иноагентов» чиновники также получат право доступа к персональным данным грузин.

Маркировка сообщений «иноагентов», которая привычна россиянам, в первом варианте проекта не упоминалась.

Депутаты «Силы народа» утверждали, что использовали американский опыт (имеется в виду американский закон о регистрации иностранных агентов FARA) при разработке законопроекта, но адаптировали и смягчили его для Грузии. Однако в Госдепе США с таким заявлением не согласились. Пресс-секретарь ведомства Нед Прайс заявил, что грузинский законопроект скорее вдохновлен российским или венгерским аналогичным законодательством и имеет мало общего с FARA.

20 февраля авторы грузинского закона ответили американцам, что их законопроект мягче американского и российского аналогов и «отвечает всем правовым нормам, в том числе с точки зрения прав человека». В «Силе народа» также обратили внимание общественности на то, что в их законопроекте, в отличие от американского, не предусмотрена уголовная ответственность за его нарушение. Однако всего через два дня пообещали внести еще один законопроект, теперь почти дословный перевод американского FARA.

Если в первой — «грузинской» — версии статус «агентов иностранного влияния» предлагали присваивать СМИ и общественным организациям, то во второй, «американской», версии его расширили также на физических лиц, получающих финансирование из-за рубежа. Наказание за повторные нарушения ужесточилось до тюремного заключения сроком до пяти лет. Помимо этого, во втором законопроекте упоминается маркировка «иноагентов».

«Мы говорили, что если будут иметь место спекуляции по грузинскому, либеральному варианту, то мы представим альтернативный, чисто американский закон», — объяснил появление нового законопроекта представитель фракции «Сила народа» Дмитрий Хундадзе. 7 марта парламент Грузии принял в первом чтении «грузинский» вариант закона.

Что принятие закона значит для Грузии?

Принятие закона может помешать Грузии вступить в ЕС и НАТО. Президент Грузии Саломе Зурабишвили еще 28 февраля пообещала наложить вето на закон, который, по ее мнению, «призван отдалить Грузию от Европы». Свое намерение она подтвердила и 7 марта, обратившись к протестующим со словами: «Я говорила с первого дня, что я наложу вето на этот закон, и я наложу! Меня не заботит его постатейное обсуждение, меня не волнует его сходство с каким-то старым американским законом, который, как мы хорошо знаем, служит совсем другим целям».

С 2018 года Грузия — парламентская республика и президент выполняет представительские и церемониальные функции, но имеет право вето, которое парламент может обойти, если проголосует за принятие закона большинством. В частности, в сентябре прошлого года парламент уже преодолевал наложенное Саломе Зурабишвили вето на законопроект о прослушке, который критиковал Евросоюз.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сказал, что грузинский законопроект об «иноагентах» противоречит стандартам ЕС. Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что в США «обеспокоены возможными последствиями принятия закона для свободы слова и демократии в Грузии», а посольство США в Тбилиси назвало 7 марта черным днем для грузинской демократии. Обеспокоенность законом выразила и ООН. Правящая партия «Грузинская мечта» отвечает на критику обещанием, что не будет принимать ни один из сценариев закона без консультации с Венецианской комиссией Совета Европы — консультативным органом по конституционному праву в Европе. Прошедший первое чтение, законопроект уже направлен на экспертизу, которая может занять несколько месяцев.

«Мы получим заключение по законопроекту от Венецианской комиссии через несколько месяцев, и лишь после этого продолжится обсуждение законопроекта в парламенте», — заявил председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе.

«Нет российскому закону!»

Протесты 7 марта продолжались более 10 часов и закончились только к четырем утра 8 марта. В МВД Грузии заявили, что акция приняла «насильственный характер», и объявили, что задержали 66 человек — за мелкое хулиганство и неповиновение требованиям полиции. На одного из протестующих завели уголовное дело за нападение на полицейского.

Оппозиция утверждает, что протест был мирным, и призывает сограждан снова выйти на новую акцию протеста. Митинг у парламента Грузии был анонсирован на 19:00, но акция началась раньше — с «женского марша». Колонна из нескольких тысяч человек прошла по проспекту Руставели до площади Свободы. Люди жгли разноцветные файеры, несли в руках цветы и плакаты и скандировали: «Нет российскому закону!»