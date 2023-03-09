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Чтобы даже птичка из России не прилетала

Грузины третий день протестуют против закона об «иноагентах» и добились, чтобы его отозвали из парламента. Как это было — репортаж «Холода»

09.03.2023

Грузия уже несколько дней протестует против закона «О прозрачности иностранного влияния». После многотысячной акции протеста 8 марта правящая партия заявила, что отложила принятие законопроекта, но грузины не верят и продолжают протестовать. «Холод» рассказывает, как им удалось победить «иноагентство» — хотя бы на время.

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— Кто мы?
— Женщины
— Чего мы хотим?
— Грузию в Европу! 

Колонна в тысячу женщин и примкнувших к ним мужчин, выкрикивая лозунги, приближается к парламенту Грузии. В этом году на акцию в честь Международного женского дня «Женский Марш» многие женщины и мужчины пришли по другому поводу. Марш переходит в митинг против законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», на площадь в центре Тбилиси стягиваются протестующие со всего города. 

У центрального входа в парламент — трибуна с колонками и микрофоном. На ней по очереди выступают все желающие. 8 Марта в Грузии национальный праздник и официальный выходной — день, подходящий для акции протеста. По оценкам, высказаться против действий властей в этот день вышли от 10 до 30 тысяч человек.

Да здравствует Грузия!

Массовые протесты в Грузии начались еще 7 марта — после того как парламент страны неожиданно рассмотрел и принял в первом чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния» — аналог российского (и американского) закона об «иностранных агентах». К вечеру того же дня на площадь перед парламентом в Тбилиси вышли от 5 до 10 тысяч жителей. Протестующие не расходились до утра и пытались прорваться в здание.

Силовики разгоняли толпу водометами, слезоточивым газом и светошумовыми гранатами, в ответ летели камни и «коктейли Молотова». Утром полиция сообщила о 66 задержанных, против одного из протестующих завели уголовное дело о нападении на полицейского. Но на второй день пришло еще больше людей.

К протесту 8 марта многие подготовились и взяли с собой на акцию строительные каски, противогазы, медицинские маски, защитные очки, а еще воду и молоко — чтобы промывать глаза от слезоточивого газа.

«Грузины, в отличие от россиян, всегда добивались того, чего хотели, с помощью протестов. И сейчас добьемся», — рассказывает Леван, один из протестующих. Ему около 40 лет, и, по его словам, в протестах он участвует с 2003 года. Леван был на акции 7 марта и недоумевает, почему полиция разгоняла мирных протестующих: «Это гниющее правительство никогда больше не будет сидеть в парламенте. Они цепляются за власть. Я вам гарантирую: грузинский народ этого не допустит». Вместе с друзьями он стоит у здания правительства, по соседству от парламента.

Чтобы даже птичка из России не прилетала
Фото: Vano Shlamov / AFP / Scanpix

Люди продолжают прибывать и занимают собой почти всю площадь. Среди протестующих в основном молодежь, но есть и пары с детьми, и пенсионеры. В руках — флаги Грузии и Евросоюза. В разных районах площади мелькают белые халаты с красным крестом на рукавах — это студенты-медики пришли на протест, чтобы оказывать протестующим необходимую помощь. Вначале и полиция, и протестующие друг друга не трогают. Участники митинга слушают выступающих, поют гимн, скандируют: «Да здравствует Грузия!», «Путин хуйло» и «Нет российскому закону».

В нашем правительстве ставленники Кремля 

В половине десятого вечера на трибуну перед парламентом поднялся Георгий Вашадзе, лидер оппозиционной партии «Стратегия Агмашенебели» (у нее четыре места в парламенте из 150). Вашадзе выдвинул ультиматум властям Грузии, потребовав отклонить законопроект об «иноагентах» и освободить всех незаконно задержанных на акции. На выполнение требований он отвел один час.

Не дожидаясь истечения часа, протестующие начали окружать здание парламента и примерно через полчаса попытались открыть кованые ворота, ведущие во внутренний двор здания. Под одобрительные крики и звон ударов по металлическому ограждению с десяток мужчин в медицинских масках начали расшатывать ворота. А полицейские по ту сторону забора отгоняли их от ограждения и пытались укрепить удерживающий двери замок, вкручивая длинные толстые болты.

Противостояние длилось около 10 минут. А потом полиция распылила у ворот слезоточивый газ. Правда, протестующих это не остановило. Люди ненадолго отбегали, но вскоре возвращались и продолжали расшатывать ворота.

При этом у центрального входа — там, где трибуна с колонками — продолжался митинг. Собравшиеся скандировали, что Грузия не вернется обратно в СССР. «Сейчас в нашем правительстве ставленники Кремля», — рассказывает Владимир. Ему около 65 лет, 30 из которых, он, по его словам, проработал в России. Этот период Владимир называет худшим в своей жизни.

«Народ Грузии не хочет быть рабом и никогда им не станет, — продолжает он. — Мы хотим, чтобы текущее правительство ушло, хотим добиться досрочных перевыборов. <...> Надо закрыть границы с Россией. Если Грузия хочет выжить и сохранить независимость своего государства, то нам необходимо отделиться от России. Нужно построить забор по границе, чтобы даже птичка из России не прилетала. Надежда есть — наша молодежь».

По словам протестующих, поводом для такого массового протеста в марте стал не только закон об «иноагентах», но и в целом изменившееся отношение грузин к правящей партии «Грузинская мечта».

Чтобы даже птичка из России не прилетала
Фото: Юлия Селихова

Партия появилась в 2012-м и на первых же выборах в том же году получила большинство в парламенте. С того момента партия уже десять лет управляет Грузией. На последних парламентских выборах в 2020 году «Грузинская мечта» получила 90 из 150 мест. Ее лидером с самого начала стал Бидзина Иванишвили, предприниматель и политик, бизнес которого связывают с Россией. С 2021 года Иванишвили формально не занимается политикой, но многие в Грузии по-прежнему уверены, что страна находится под его контролем.

«Сначала они не показывали открыто, что они из себя представляют, — объясняет прошлые успехи партии 45-летняя протестующая по имени Мэгги. Вместе с друзьями она стоит прямо внутри неработающего фонтана на площади. — Иванишвили показывал себя с привлекательной стороны: делал хорошие дела».

«В последнее время они приняли ряд решений, которые делают Грузию все больше похожей на Россию», — соглашается Карло, другой протестующий. По его словам, большинство граждан страны настроены проевропейски, цель войти в Евросоюз даже записана в конституции страны. Поэтому сейчас избиратели «Грузинской мечты» разочаровались в своем выборе. 

«Мы надеемся, что правительство к нам прислушается. Мы будем продолжать протестовать, чтобы показать остальному миру, что мы — не [то же самое, что] наше государство, — добавляет Мэгги. — Народ Грузии не поддерживает решение властей идти на сближение с Россией».

Партию «Грузинская мечта» критиковали и раньше. Весной 2022 года Грузия подала заявку на членство в Евросоюзе, но летом 2022 года, когда Евросоюз дал статус «кандидата» Украине, Грузии отказали. Тогда грузины массово выходили на многотысячный протест, желая показать, что они хотят вступить в Евросоюз.

Под струями водометов 

Когда час, отведенный Вашадзе, истек, правительство никак не ответило протестующим — те снова попытались проникнуть в здание парламента. После нескольких попыток расшатать ворота замок поддался и проход во внутренний двор открылся, но здесь митингующих встретили полицейские. Силовики выставили у заднего входа высокое металлическое заграждение.

Несколько человек попытались пробраться внутрь — тогда полиция начала поливать людей водой с нескольких сторон, прямо из окон первого и второго этажей парламента. А у входа вновь распылили газ. Протестующие ответили камнями и файерами. Через несколько минут из толпы выскочил голый по пояс молодой человек в белой шапке. Пробежав прямо под струей водомета, он добрался до окна и ударил по стеклу.

Вскоре силовики начали разгон. К парламенту подошли несколько десятков сотрудников полиции в полном обмундировании. А в колонках и громкоговорителях на площади и центральных улицах включили громкий звук сирены. Силовики распыляли газ, но никого не задерживали — просто оттесняли толпу от ворот. Вскоре протестующие разбежались, у ворот заднего входа никого не осталось. В то же время с помощью водометов, слезоточивого газа и светошумовых гранат около сотни силовиков зачистили и площадь перед зданием.

Примерно в то же время напротив здания парламента заметили мужчину в крови. Окружающие пытались ему помочь. Тысячи людей, кашляя от газа и временно теряя зрение, поднялись по главному проспекту города — Руставели. Отступая, протестующие забрасывали полицейских камнями, а потом принялись возводить подобие баррикад из лавочек и припаркованных у обочины электросамокатов.

Чтобы даже птичка из России не прилетала
Фото: Zurab Tsertsvadze / AFP / Scanpix

В районе четырех утра на проспекте Руставели пару десятков протестующих перевернули полицейский автомобиль, ранее разрисованный граффити с членами. Затем все разбежались, а один из них поджег машину.

Сирены из систем оповещения продолжали оглушать, люди зажимали уши, танцевали под противный писк или старались его перепеть. Но не расходились — на улицах оставались тысячи человек. Полиция продолжала наступать, закидывая людей светошумовыми гранатами. Десятки людей садились на проезжую часть, пытаясь таким образом остановить движение силовиков. Примерно раз в полчаса протестующие перегруппировывались и предпринимали новую попытку вернуться на площадь.

Акция закончилась только к половине пятого утра. На площади у парламента остался разбросанный мусор и несколько десятков полицейских.

Надо бы лучше объяснить общественности

Утром 9 марта партия «Грузинская мечта» и движение «Сила народа» выпустили заявление о том, что законопроект об «иноагентах» отозван из парламента Грузии. 

«Машина лжи смогла представить законопроект в негативном свете и ввести в заблуждение определенную часть населения, — говорится в заявлении. — На законопроект был наклеен ложный ярлык “российского закона”, а его принятие в первом чтении было представлено в глазах части общественности как отход от европейского курса». 

Политики также заявили, что неким «радикальным силам» удалось вовлечь часть молодежи в противоправную деятельность. «Мы должны самым внимательным образом относиться к миру <…> и продвижению Грузии по пути европейской интеграции», — сказано в заявлении. Политики также добавили, что «по мере того, как спадет эмоциональный фон», они смогут лучше «объяснить общественности», как на самом деле важен этот закон. Для этого депутаты планируют проводить встречи с населением и доведением «до широкой общественности всей правды о каждой детали вопроса».

Чтобы даже птичка из России не прилетала
Фото: Zurab Tsertsvadze / AP / Scanpix

Вскоре после этого в социальных сетях начали обсуждать, что в грузинском законодательстве такой процедуры, как «отзыв» закона, принятого в первом чтении, не существует. Оппозиция и студенты анонсировали на 9 марта новую акцию протеста перед парламентом.

«Когда я проснулся и прочитал это сообщение, я не поверил — и никто не поверил, — рассказывает Гиорги, 30-летний фотограф из Тбилиси, который 8 марта тоже был на акции протеста. — Я думаю, они немного напуганы и поэтому пытаются тянуть время. Но нельзя, чтобы этот закон прошел: дальше с правами людей может быть только хуже. И именно сейчас время, чтобы бороться за их отставку и новое правительство. <...> Я не хочу, чтобы мои дети в Грузии росли как в России».

Специалист по конституционному праву Вахушти Менабде объясняет, что, согласно регламенту парламента Грузии, принятый в первом чтении закон не может быть просто отозван. Против него должны проголосовать на сессии. По его мнению, закон об «иноагентах» надо незамедлительно вынести на второе чтение и проголосовать против.

Вечером 9 марта на площади перед парламентом вновь собрались тысячи человек. Прямо во время новой акции МВД заявило, что всех задержанных по административным делам отпустили. Расследования по уголовным статьям продолжаются.

Автор
Юлия Селихова
Редактор
Константин Валякин
Фото на обложке
Zurab Tsertsvadze / AP / Scanpix / LETA
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