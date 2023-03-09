Грузия уже несколько дней протестует против закона «О прозрачности иностранного влияния». После многотысячной акции протеста 8 марта правящая партия заявила, что отложила принятие законопроекта, но грузины не верят и продолжают протестовать. «Холод» рассказывает, как им удалось победить «иноагентство» — хотя бы на время.

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— Кто мы?

— Женщины

— Чего мы хотим?

— Грузию в Европу!

Колонна в тысячу женщин и примкнувших к ним мужчин, выкрикивая лозунги, приближается к парламенту Грузии. В этом году на акцию в честь Международного женского дня «Женский Марш» многие женщины и мужчины пришли по другому поводу. Марш переходит в митинг против законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», на площадь в центре Тбилиси стягиваются протестующие со всего города.

У центрального входа в парламент — трибуна с колонками и микрофоном. На ней по очереди выступают все желающие. 8 Марта в Грузии национальный праздник и официальный выходной — день, подходящий для акции протеста. По оценкам, высказаться против действий властей в этот день вышли от 10 до 30 тысяч человек.

Да здравствует Грузия!

Массовые протесты в Грузии начались еще 7 марта — после того как парламент страны неожиданно рассмотрел и принял в первом чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния» — аналог российского (и американского) закона об «иностранных агентах». К вечеру того же дня на площадь перед парламентом в Тбилиси вышли от 5 до 10 тысяч жителей. Протестующие не расходились до утра и пытались прорваться в здание.

Силовики разгоняли толпу водометами, слезоточивым газом и светошумовыми гранатами, в ответ летели камни и «коктейли Молотова». Утром полиция сообщила о 66 задержанных, против одного из протестующих завели уголовное дело о нападении на полицейского. Но на второй день пришло еще больше людей.

К протесту 8 марта многие подготовились и взяли с собой на акцию строительные каски, противогазы, медицинские маски, защитные очки, а еще воду и молоко — чтобы промывать глаза от слезоточивого газа.

«Грузины, в отличие от россиян, всегда добивались того, чего хотели, с помощью протестов. И сейчас добьемся», — рассказывает Леван, один из протестующих. Ему около 40 лет, и, по его словам, в протестах он участвует с 2003 года. Леван был на акции 7 марта и недоумевает, почему полиция разгоняла мирных протестующих: «Это гниющее правительство никогда больше не будет сидеть в парламенте. Они цепляются за власть. Я вам гарантирую: грузинский народ этого не допустит». Вместе с друзьями он стоит у здания правительства, по соседству от парламента.

Фото: Vano Shlamov / AFP / Scanpix

Люди продолжают прибывать и занимают собой почти всю площадь. Среди протестующих в основном молодежь, но есть и пары с детьми, и пенсионеры. В руках — флаги Грузии и Евросоюза. В разных районах площади мелькают белые халаты с красным крестом на рукавах — это студенты-медики пришли на протест, чтобы оказывать протестующим необходимую помощь. Вначале и полиция, и протестующие друг друга не трогают. Участники митинга слушают выступающих, поют гимн, скандируют: «Да здравствует Грузия!», «Путин хуйло» и «Нет российскому закону».

В нашем правительстве ставленники Кремля

В половине десятого вечера на трибуну перед парламентом поднялся Георгий Вашадзе, лидер оппозиционной партии «Стратегия Агмашенебели» (у нее четыре места в парламенте из 150). Вашадзе выдвинул ультиматум властям Грузии, потребовав отклонить законопроект об «иноагентах» и освободить всех незаконно задержанных на акции. На выполнение требований он отвел один час.

Не дожидаясь истечения часа, протестующие начали окружать здание парламента и примерно через полчаса попытались открыть кованые ворота, ведущие во внутренний двор здания. Под одобрительные крики и звон ударов по металлическому ограждению с десяток мужчин в медицинских масках начали расшатывать ворота. А полицейские по ту сторону забора отгоняли их от ограждения и пытались укрепить удерживающий двери замок, вкручивая длинные толстые болты.

Противостояние длилось около 10 минут. А потом полиция распылила у ворот слезоточивый газ. Правда, протестующих это не остановило. Люди ненадолго отбегали, но вскоре возвращались и продолжали расшатывать ворота.

При этом у центрального входа — там, где трибуна с колонками — продолжался митинг. Собравшиеся скандировали, что Грузия не вернется обратно в СССР. «Сейчас в нашем правительстве ставленники Кремля», — рассказывает Владимир. Ему около 65 лет, 30 из которых, он, по его словам, проработал в России. Этот период Владимир называет худшим в своей жизни.

«Народ Грузии не хочет быть рабом и никогда им не станет, — продолжает он. — Мы хотим, чтобы текущее правительство ушло, хотим добиться досрочных перевыборов. <...> Надо закрыть границы с Россией. Если Грузия хочет выжить и сохранить независимость своего государства, то нам необходимо отделиться от России. Нужно построить забор по границе, чтобы даже птичка из России не прилетала. Надежда есть — наша молодежь».

По словам протестующих, поводом для такого массового протеста в марте стал не только закон об «иноагентах», но и в целом изменившееся отношение грузин к правящей партии «Грузинская мечта».

Фото: Юлия Селихова

Партия появилась в 2012-м и на первых же выборах в том же году получила большинство в парламенте. С того момента партия уже десять лет управляет Грузией. На последних парламентских выборах в 2020 году «Грузинская мечта» получила 90 из 150 мест. Ее лидером с самого начала стал Бидзина Иванишвили, предприниматель и политик, бизнес которого связывают с Россией. С 2021 года Иванишвили формально не занимается политикой, но многие в Грузии по-прежнему уверены, что страна находится под его контролем.

«Сначала они не показывали открыто, что они из себя представляют, — объясняет прошлые успехи партии 45-летняя протестующая по имени Мэгги. Вместе с друзьями она стоит прямо внутри неработающего фонтана на площади. — Иванишвили показывал себя с привлекательной стороны: делал хорошие дела».

«В последнее время они приняли ряд решений, которые делают Грузию все больше похожей на Россию», — соглашается Карло, другой протестующий. По его словам, большинство граждан страны настроены проевропейски, цель войти в Евросоюз даже записана в конституции страны. Поэтому сейчас избиратели «Грузинской мечты» разочаровались в своем выборе.

«Мы надеемся, что правительство к нам прислушается. Мы будем продолжать протестовать, чтобы показать остальному миру, что мы — не [то же самое, что] наше государство, — добавляет Мэгги. — Народ Грузии не поддерживает решение властей идти на сближение с Россией».

Партию «Грузинская мечта» критиковали и раньше. Весной 2022 года Грузия подала заявку на членство в Евросоюзе, но летом 2022 года, когда Евросоюз дал статус «кандидата» Украине, Грузии отказали. Тогда грузины массово выходили на многотысячный протест, желая показать, что они хотят вступить в Евросоюз.

Под струями водометов

Когда час, отведенный Вашадзе, истек, правительство никак не ответило протестующим — те снова попытались проникнуть в здание парламента. После нескольких попыток расшатать ворота замок поддался и проход во внутренний двор открылся, но здесь митингующих встретили полицейские. Силовики выставили у заднего входа высокое металлическое заграждение.

Несколько человек попытались пробраться внутрь — тогда полиция начала поливать людей водой с нескольких сторон, прямо из окон первого и второго этажей парламента. А у входа вновь распылили газ. Протестующие ответили камнями и файерами. Через несколько минут из толпы выскочил голый по пояс молодой человек в белой шапке. Пробежав прямо под струей водомета, он добрался до окна и ударил по стеклу.

Вскоре силовики начали разгон. К парламенту подошли несколько десятков сотрудников полиции в полном обмундировании. А в колонках и громкоговорителях на площади и центральных улицах включили громкий звук сирены. Силовики распыляли газ, но никого не задерживали — просто оттесняли толпу от ворот. Вскоре протестующие разбежались, у ворот заднего входа никого не осталось. В то же время с помощью водометов, слезоточивого газа и светошумовых гранат около сотни силовиков зачистили и площадь перед зданием.

Примерно в то же время напротив здания парламента заметили мужчину в крови. Окружающие пытались ему помочь. Тысячи людей, кашляя от газа и временно теряя зрение, поднялись по главному проспекту города — Руставели. Отступая, протестующие забрасывали полицейских камнями, а потом принялись возводить подобие баррикад из лавочек и припаркованных у обочины электросамокатов.

Фото: Zurab Tsertsvadze / AFP / Scanpix

В районе четырех утра на проспекте Руставели пару десятков протестующих перевернули полицейский автомобиль, ранее разрисованный граффити с членами. Затем все разбежались, а один из них поджег машину.

Сирены из систем оповещения продолжали оглушать, люди зажимали уши, танцевали под противный писк или старались его перепеть. Но не расходились — на улицах оставались тысячи человек. Полиция продолжала наступать, закидывая людей светошумовыми гранатами. Десятки людей садились на проезжую часть, пытаясь таким образом остановить движение силовиков. Примерно раз в полчаса протестующие перегруппировывались и предпринимали новую попытку вернуться на площадь.

Акция закончилась только к половине пятого утра. На площади у парламента остался разбросанный мусор и несколько десятков полицейских.

Надо бы лучше объяснить общественности

Утром 9 марта партия «Грузинская мечта» и движение «Сила народа» выпустили заявление о том, что законопроект об «иноагентах» отозван из парламента Грузии.

«Машина лжи смогла представить законопроект в негативном свете и ввести в заблуждение определенную часть населения, — говорится в заявлении. — На законопроект был наклеен ложный ярлык “российского закона”, а его принятие в первом чтении было представлено в глазах части общественности как отход от европейского курса».

Политики также заявили, что неким «радикальным силам» удалось вовлечь часть молодежи в противоправную деятельность. «Мы должны самым внимательным образом относиться к миру <…> и продвижению Грузии по пути европейской интеграции», — сказано в заявлении. Политики также добавили, что «по мере того, как спадет эмоциональный фон», они смогут лучше «объяснить общественности», как на самом деле важен этот закон. Для этого депутаты планируют проводить встречи с населением и доведением «до широкой общественности всей правды о каждой детали вопроса».

Фото: Zurab Tsertsvadze / AP / Scanpix

Вскоре после этого в социальных сетях начали обсуждать, что в грузинском законодательстве такой процедуры, как «отзыв» закона, принятого в первом чтении, не существует. Оппозиция и студенты анонсировали на 9 марта новую акцию протеста перед парламентом.

«Когда я проснулся и прочитал это сообщение, я не поверил — и никто не поверил, — рассказывает Гиорги, 30-летний фотограф из Тбилиси, который 8 марта тоже был на акции протеста. — Я думаю, они немного напуганы и поэтому пытаются тянуть время. Но нельзя, чтобы этот закон прошел: дальше с правами людей может быть только хуже. И именно сейчас время, чтобы бороться за их отставку и новое правительство. <...> Я не хочу, чтобы мои дети в Грузии росли как в России».

Специалист по конституционному праву Вахушти Менабде объясняет, что, согласно регламенту парламента Грузии, принятый в первом чтении закон не может быть просто отозван. Против него должны проголосовать на сессии. По его мнению, закон об «иноагентах» надо незамедлительно вынести на второе чтение и проголосовать против.



Вечером 9 марта на площади перед парламентом вновь собрались тысячи человек. Прямо во время новой акции МВД заявило, что всех задержанных по административным делам отпустили. Расследования по уголовным статьям продолжаются.