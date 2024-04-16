В Грузии спецназ начал силой разгонять противников закона об «иноагентах»

В Тбилиси второй день подряд проходят акции против принятия закона «О прозрачности иностранного влияния», который называют аналогом российского об «иностранных агентах». Сотрудники спецназа начали разгонять собравшихся у местного парламента людей, сообщает Paper Kartuli.

Издание со ссылкой на телеканал Mtavari отмечает, что силовики применили к протестующим силу. При разгоне акции пострадал генеральный секретарь партии «Лело» Ираклий Купрадзе. В грузинском МВД сообщили об одном пострадавшем сотруднике ведомства.

Фото: Paper Kartuli

Ранее, когда протестующие пытались окружить здание парламента, спецназ применил к ним слезоточивый газ, писал Paper Kartuli. Также возле парламента были замечены водометы. Издание со ссылкой на сервис по подсчету людей MapChecking сообщало о 15 тысячах митингующих, пришедших на площадь. Они скандировали в том числе «Нет русскому закону». По информации РИА «Новости», возле здания парламента начали глушить связь.

Многотысячный митинг также состоялся в Тбилиси накануне, 15 апреля. Тогда силовики задержали нескольких его участников. В тот день грузинский парламент начал рассматривать законопроект «О прозрачности иностранного влияния», который называют аналогом российского закона об «иноагентах». В первый день рассмотрение было прервано дракой между лидером оппозиционной партии «Граждане» Алеко Элисашвили и лидером фракции «Грузинская мечта» Мамукой Мдинарадзе. Несмотря на это, по итогам заседания Комитет по юридическим вопросам поддержал законопроект. 16 апреля должно было состояться голосование среди депутатов, однако его перенесли на 17 число.

Фото: Paper Kartuli

Законопроект «О прозрачности иностранного влияния» внесла партия «Грузинская мечта» еще в начале 2023 года — тогда его приняли в первом чтении, но на фоне протестов документ отозвали. Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих и обещала наложить на закон вето.

Документ предполагает создание реестра НПО и СМИ, которые получают более четверти финансирования из-за рубежа. За отсутствие маркировки об «иностранном влиянии» компании предлагается штрафовать. Авторы документа утверждают, что он направлен на усиление прозрачности организаций. По словам представителей оппозиции, закон будет использоваться для оказания давления на независимые СМИ, как в России.

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