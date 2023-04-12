Проявлял агрессию, слыша отказ, и настойчиво пытался потрогать за грудь: 13 женщин рассказали о домогательствах и сексуализированном насилии со стороны актера Жерара Депардье

13 женщин рассказали французскому изданию Mediapart, что подверглись домогательствам и сексуализированному насилию со стороны актера Жерара Депардье. По их словам, это происходило с 2004 по 2022 год в общественных местах и на киносъемках. Трое из них засвидетельствовали о произошедшем в суде, но ни одна не подала против актера иск, посчитав это бессмысленным.

Mediapart начало изучать эту тему после того, как многие женщины поделились своими историями о пережитом насилии в аккаунте актрисы и феминистки Андреа Бескон. В разговоре с Mediapart Бескон заявила, что Жерар Депардье — единственный публичный человек, о котором она получила там много историй. Рассказывая о французском актере, женщины утверждали, что тот трогал их между ног, за ягодицы и за грудь, а также отпускал непристойные замечания.

Некоторые женщины рассказали Mediapart, что такое поведение Депардье на съемках не вызвало осуждения у коллег на съемочной площадке: люди смеялись над происходящим. «Взрослые люди позволили актеру схватить меня за грудь на глазах у всех», — рассказала актриса Алис Аллали, которой на момент съемок в фильме «Другой Дюма», где Депардье играл ее отца, было 17 лет.

Еще одна женщина, пожелавшая не раскрывать свое настоящее имя, рассказала изданию, что стала жертвой домогательств актера в 2015 году. На тот момент ей было 24 года. На съемках фильма Депардье, по ее словам, вел себя непристойно сразу с несколькими женщинами, в том числе с ней: «Он пытался залезть ко мне в трусы и проникнуть в меня пальцами». После разговора с Mediapart она решила отправить свое свидетельство в суд.

Адвокат 74-летнего Депардье заявил изданию, что актер официально отвергает все обвинения, которые могут подпадать под уголовное законодательство.

В 2018 году французская актриса Адель Энель обвинила Депардье в изнасиловании, которое произошло в том же 2018-м, когда ей было 29 лет. В 2019-м прокуратура закрыла расследование за отсутствием доказательств, но снова возобновила его в 2020-м.

Источник: Mediapart

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