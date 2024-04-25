Россиянам перестанут выдавать паспорта за границей?

Утром 25 апреля «Новая газета» опубликовала новость о том, что россиянам за границей могут перестать выдавать новые документы. МИД России сразу же опроверг эту новость, у независимых СМИ она тоже вызвала серьезные сомнения. Рассказываем, что известно о потенциальном запрете на обмен документов и как россияне могут обезопасить себя от «беларусского сценария» уже сейчас.

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Что известно

В распоряжении «Новой газеты» оказался якобы проект приказа Министерства иностранных дел России, который подразумевает «временную приостановку оформления паспортов, оказания нотариальных услуг, услуг по легализации и истребованию документов, решения вопросов гражданства». О том, как редакция получила этот документ, «Новая» не написала и из всего проекта приказа продемонстрировала только фрагмент.

Как утверждает «Новая», запрет предлагается ввести уже в 2024 году. По этому проекту россияне, находящиеся за рубежом, будут вынуждены возвращаться на родину для получения документов, срок которых истек, — в первую очередь паспортов. Также в случае утверждения этого (или подобного) приказа россияне не смогут оформлять нотариально заверенные документы в дипломатических представительствах за границей.

На запрос «Новой» с просьбой уточнить детали приказа МИД не ответил, но вскоре после публикации материала выпустил официальное заявление, что «данная информация абсолютно не соответствует действительности и носит откровенно провокационный характер». Также в МИДе отметили, что все разрабатываемые проекты нормативных правовых актов, в том числе ведомственных приказов, должны публиковаться на федеральном портале и быть общедоступными.

Правда или нет

Юрист, создатель и руководитель проекта «Ковчег», Анастасия Буракова считает, что власти России вряд ли пойдут на такой шаг и приказ, скорее всего, фейковый. «Ожидать, конечно, можно чего угодно. Но за рубежом живет большое количество россиян, и не все из них люди с оппозиционными взглядами [которые опасаются поездок в Россию]. У “элиты” за границей семьи, у бизнесменов бывает два гражданства», — прокомментировала ситуацию Буракова. Пресс-секретарь комитета «Гражданское содействие» Николай Ворошилов также считает, что, пока нет готового законопроекта, говорить не о чем.

Издание «Медиазона» в телеграм-канале «Медиазона. Эксклюзив» рассказало, что такой же «проект приказа» отправляли и им в редакцию, а также SOTAVision и, вероятно, другим изданиям еще 18 апреля.

«Думаю, это вас заинтересует. Я сотрудник МИДа, и мне нужно было передать на вычитку такой вот документ. У нас в отделе поговаривают, что это либо месть релокантам, либо чтобы вернуть их для пополнения доблестных рядов нашей армии», — цитирует «Медиазона» сообщение, которое они получили от пользователя по имени Валентин.

Каких-либо подтверждений подлинности документа он не прислал, верифицировать свою личность не смог и с тех пор не заходил в свой аккаунт.

Издание «Агентство» пишет, что получило такой же документ через бот обратной связи на прошлой неделе. Редакция показала этот «проект приказа» бывшему советнику представительства РФ при ООН в Женеве Борису Бондареву — и он заметил в тексте несколько странностей. Например, во вступительной части неверно указан год принятия закона №127-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (2024-й вместо 2023-го), и в документе отсутствует ссылка на Консульский устав России от 2010 года, который непосредственно регулирует консульскую деятельность.

Как обезопасить себя на будущее

Если ваш действующий загранпаспорт истекает в ближайшие несколько лет, лучше заранее сделать второй заграничный паспорт. Новый паспорт на 10 лет можно сделать в любом дипломатическом представительстве РФ в дополнение к уже имеющемуся — действительны будут оба.

Оформить доверенность длительного срока действия с широкими правами на человека в России: на взаимодействие с государственными органами, получение документов, получение почты, действия с телефонным номером в салонах связи. Так ваш представитель по доверенности в России сможет получить необходимые документы в будущем. У проекта «Ковчег» есть подробная инструкция, как оформить эту доверенность в разных странах.

Если проект приказа не фейк и соответствующий закон уже готовится и будет принят в ближайшее время, то россияне, живущие за границей, рискуют в скором времени оказаться с недействительными документами на руках. В этом случае, советует Анастасия Буракова, можно подать заявление о невозможности получить национальный проездной документ в миграционный орган страны проживания. Необходимо будет предоставить доказательства того, что проездной документ (паспорт) действительно получить нельзя. Подав заявление, граждане с просроченными паспортами смогут претендовать на «серые паспорта» — проездные документы, которые выдают в таких случаях некоторые европейские страны — например, Германия и Франция. Правда, происходит это довольно редко, замечает Буракова.

Еще одна опция — попробовать податься на убежище в одной из безопасных стран и получить «синий» паспорт беженца, но для этого нужно доказать риск преследования на родине. Также стоит учитывать, что каждый кейс рассматривается индивидуально — как говорит Буракова, в случае отказа человека с недействительным проездным документом, скорее всего, отправят в страну гражданства.

Разница между «синим» и «серым» паспортами — в основаниях, на которых вы их запрашиваете. Срок действия зависит от законов конкретной страны.

Буракова также обращает внимание на то, что беженские «синие» и «серые» паспорта имеют множество ограничений. Например, свободно передвигаться с ними можно по странам ЕС и нескольким другим странам — например, Черногории и Грузии. В остальных же странах потребуется виза или иное разрешение на въезд, а где-то такой паспорт могут вообще не признавать.

Еще одна сложность — ждать решения о выдаче «синего» паспорта можно несколько лет. В 48% случаев ожидание составляет больше полугода, отмечает проект «Если быть точным».

Еще один аспект, который нужно учитывать: страны ЕС после начала войны в Украине ужесточили требования для предоставления убежища. В среднем по Евросоюзу доля положительных решений для россиян в 2022 году составила всего 33%. Такую статистику приводит проект «Если быть точным»: чаще всего беженство россиянам одобряли в Нидерландах (87%), Австрии (65%), Италии (61%), Норвегии (60%), Швейцарии (58%) и Испании (53%). Ни одного положительного решения в 2022 году не вынесли Греция, Дания, Словакия, Люксембург, Хорватия и Венгрия.

По последним данным ООН, в 2021 году за границей проживало около 11 миллионов россиян, но после начала войны страну покинули еще около 800 тысяч человек. Только около 155 тысяч из них получили временные виды на жительство в странах Европы, Турции и СНГ в 2022 году.

«Беларусский сценарий»

Запрет на выдачу документов за границей уже действует в Беларуси — соответствующий указ был подписан Александром Лукашенко 4 сентября 2023 года. Беларусские эмигранты, у которых закончился срок действия паспортов, теперь вынуждены жить с просроченными документами — вернуться на родину они так же, как и многие россияне, не могут из-за риска репрессий. (В местах лишения свободы в Беларуси сейчас находится почти полторы тысячи политзаключенных.)

Беларусские оппозиционеры задумались о создании альтернативного паспорта еще до того, как указ о запрете на обмен документов был принят. «Мы начали работать над паспортом Беларуси еще год назад, и изначально он задумывался как документ, свидетельствующий, что человек — беларус. Замысел у нас был больше символический», — говорила лидер беларусской оппозиции Светлана Тихановская в интервью «Новой Газете. Европа». Ее команде удалось договориться о производстве этих документов с литовской частной компанией — в паспорте будут использоваться голограмма, водяные знаки, термочувствительные чернила, документ также будет биометрическим.

В сентябре 2023 года альтернативные беларусские паспорта обсуждали на сессии Европарламента, и их одобрение поддержал, например, депутат от Литвы. Как рассказал «Новой газете. Европа» представитель Объединенного переходного кабинета министров Беларуси по иностранным делам Валерий Ковалевский, одна из европейских стран согласилась поделиться своим трехбуквенным страновым кодом, который наносится на страницы паспорта и показывает гражданство владельца. Какая именно страна решила таким образом помочь беларусам, пока не раскрывается.

До сих пор непонятно, удастся ли реализовать этот проект — команде Тихановской нужно добиться признания этого документа как минимум в каждой стране Евросоюза.