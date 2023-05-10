«У нас нет “Разговоров о важном”, мы не поднимаем флаг каждое утро». В новосибирский «Новоколледж» пришла проверка из прокуратуры после доноса о «пропаганде поражения России»

В Новосибирске в местный «Новоколледж» пришла проверка из прокуратуры после доноса о том, что в учебном заведении якобы «пропагандируют поражение России» в войне в Украине. Об этом «Холоду» рассказал учредитель «Новоколледжа» Сергей Чернышов.

По его словам, учебное заведение не раз подвергалось критике со стороны местных провластных активистов. Один из них недавно пообещал обратиться в Генпрокуратуру с просьбой проверить «Новоколледж» на предмет «пропаганды поражения России».

Вскоре после этого в колледж действительно пришли с проверкой представители Минпросвещения и местной прокуратуры. По результатам проверки, были составлены протоколы о правонарушениях по трем административным статьям — введение потребителя в заблуждение, отсутствие антитеррористической защищенности и ведение образовательной деятельности по адресам, неуказанным в лицензии.

По словам Чернышова, теперь их рассмотрит суд, а «Новоколледжу» грозят штрафы на сумму в сотни тысяч рублей.

Участившиеся нападки на «Новоколледж» Чернышов связывает с последовательной антивоенной позицией его руководства. «У нас нет “Разговоров о важном”, мы не поднимаем флаг каждое утро, наши студенты не раздают повестки, мы не пускаем к себе военкомов с пропагандой военной службы по контракту, а наши ученики не участвуют во всевозможных военных мероприятиях», — сказал Чернышов.

По его словам, претензии к «Новоколледжу» и ему лично были и раньше. Так, на Чернышова жаловались региональному уполномоченному по правам ребенка в связи с тем, что Чернышов прививает собственному сыну «ценности пацифизма».

Однако, в этот раз, по мнению Чернышова, власти прощупывают почву относительно закрытия учебного заведения. Он рассказал, что одновременно с прокурорской проверкой местная общественная организация «Совет отцов» призвала закрыть колледж.

«Об этом сразу написали многие провластные паблики во “ВКонтакте” и телеграме. Мы думаем, что они проверяют реакцию общественности на такое предложение. Но публика оказалась на нашей стороне. Собственно, именно публичность помогает нам все это время защищаться от всевозможных нападок», — сказал Чернышов.

Он подчеркнул, что несмотря на усилившееся давление на колледж, менять в его работе руководство ничего не собирается. «Для нас антивоенная позиция — это принципиальная позиция. Я считаю, что это просто вопрос выбора на какой ты стороне — добра или зла», — пояснил он.

Источник: «Холод»

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