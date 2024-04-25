США допускают новые тактические успехи России на фронте

Американская администрация ждет новых «тактических успехов» российской армии, несмотря на принятие новой программы военной помощи США Украине. Об этом заявил на брифинге советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

«Разумеется, возможно, что Россия добьется дополнительных тактических успехов в ближайшие недели», — сказал он. По его словам, из-за того, что американским законодателям потребовалось полгода на одобрение новой программы военной помощи Украине, ВСУ испытывали снарядный голод, что привело к потере контроля за некоторыми территориями и продвижению российских войск.

В то же время принятие этой программы Салливан назвал «хорошей новостью для Украины». По его словам, после восполнения нехватки боеприпасов за счет американской помощи Киев сможет получить преимущество в конфликте уже в этом году.

Законопроект о программе военной помощи Украине на общую сумму почти в 61 миллиард долларов Палата представителей США, где большинство принадлежит республиканцам, одобрила 21 апреля. 23 апреля его принял американский Сенат, а на следующий день подписал президент США Джо Байден.

Президент Украины Владимир Зеленский, который ранее предупреждал, что без своевременной поддержки союзников его страна проиграет войну, после этого заявил, что теперь у Киева есть шанс перехватить инициативу на фронте.

Позже в интервью американскому телеканалу Fox News Зеленский поблагодарил власти США за предоставленный пакет военной помощи, но предупредил, что итоги войны с Россией могут устроить не всех.

«Я не знаю, как это будет, я не уверен, что все будут счастливы»,— сказал Зеленский, выразив надежду, что американская военная помощь поступит как можно скорее.

В свою очередь, агентство Bloomberg, ссылаясь на военных экспертов и аналитиков, писало, что обещанная США военная помощь даст украинской армии передышку, но не позволит переломить ход войны с Россией.

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