СМИ: Одобренный США пакет помощи не позволит Украине переломить ход войны

Новая американская программа военной помощи Украине на сумму в 61 миллиард долларов даст передышку украинской армии, но не позволит переломить ход войны с Россией. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на военных экспертов.

По их словам, за шесть месяцев, которые понадобились администрации США, чтобы добиться одобрения новой программы республиканцами в Палате представителей, Россия смогла увеличить свою огневую мощь на протяжении всей 1200-километровой линии фронта и добиться некоторых успехов в наступлении.

Теперь все будет зависеть от скорости, с которой американская помощь достигнет Украины. Украинский президент Владимир Зеленский ранее неоднократно заявлял, что без своевременной помощи союзников его страна проиграет войну.

«Мы действительно потеряли инициативу», — признался он 21 апреля в интервью телеканалу NBC в воскресенье, — Теперь у нас есть все шансы стабилизировать ситуацию и перехватить инициативу».

Законопроект о программе военной помощи Украине Палата представителей США, где большинство принадлежит республиканцам, одобрила 21 апреля. Ожидается, что Сенат примет его уже 23 апреля, после чего его должен будет подписать президент Джо Байден.

Сразу после этого Пентагон сможет «очень быстро» доставить оружие в Украину, заверил представитель американского военного ведомства Пэт Райдер.

Принятый пакет американской помощи дает передышку украинским вооруженным силам и поможет им замедлить продвижение Кремля, провести «эффективную оборону» и минимизировать потери, сказал научный сотрудник Национального института стратегических исследований в Киеве Николай Белесков. Но для дальнейшего успехов украинской армии, по его словам, понадобится дополнительная помощь США. «Вопрос в том, будет ли помощь и в каком объеме в 2025 году и далее — поскольку стратегия Путина — переждать», — отметил он.

В свою очередь, аналитики американского Института изучения войны (ISW) отмечают, что, даже если американские вооружения будут доставлены в Украину очень быстро, эффект от этой помощи на фронте станет заметен лишь через несколько недель.

«Поэтому ситуация на линии фронта, скорее всего, продолжит ухудшаться в это время, особенно если российские войска усилят свои атаки, чтобы воспользоваться ограниченным окном до прибытия новой американской помощи», — пояснили в ISW.

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