Администрация Джо Байдена не стала публично объявлять о планах поставить Киеву ракеты большой дальности ATACMS, хотя это решение было принято еще до визита Владимира Зеленского в Вашингтон 21 сентября. Как пишет The Financial Times, это было сделано, чтобы не предупреждать Россию.

Источники издания рассказали, что США приняли такое решение после нескольких месяцев обсуждений. По словам собеседников FT, небольшая партия ракет будет отправлена в Украину в ближайшее время.

Ранее о том, что Вашингтон согласился передать Киеву ракеты ATACMS, со ссылкой на американских чиновников сообщал телеканал NBC News. Основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев говорил, что это может подтолкнуть Германию к тому, чтобы передать Украине свои ракеты Taurus.

Американские ракеты ATACMS — это тактические баллистические ракеты класса «земля-земля» дальностью до 300 километров. Они предназначены для поражения таких точечных целей, как командные пункты, пусковые установки ракет, объекты ПВО и склады горюче-смазочных материалов, расположенные в глубине обороны противника.

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