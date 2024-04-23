Великобритания анонсировала крупнейший с начала войны пакет помощи Украине

Великобритания предоставит Украине новый пакет военной помощи на сумму в 500 миллионов фунтов стерлингов (около 620 миллионов долларов). Он станет крупнейшим с начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года. Об этом говорится в заявлении британского премьер-министра Риши Сунака, опубликованном на сайте правительства Великобритании.

По словам Сунака, в новый пакет помощи среди прочего войдут 400 транспортных средств, 60 катеров, около четырех миллионов патронов к стрелковому оружию, а также более 1,6 тысячи ударных ракет и ракет противовоздушной обороны. Также Киев получит крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow, дальность полета которых составляет около 250 километров.

В своем заявлении Сунак подчеркнул, что поддержка Украины является «жизненно важной для безопасности всей Европы». По его словам, если Россия одержит победу в войне с Украиной, то «не остановится на польской границе». «Соединенное Королевство всегда будет играть свою роль на переднем плане европейской безопасности, защищая наши национальные интересы и поддерживая наших союзников по НАТО», — заявил Сунак.

21 апреля программу военной помощи Украине после шести месяцев обсуждения приняла Палата представителей США, большинство в которой принадлежит республиканцам. Как ожидается, 23 апреля этот законопроект одобрит Сенат, а затем подпишет американский президент Джо Байден.

Президент Украины Владимир Зеленский, который ранее предупреждал, что без своевременной поддержки союзников его страна проиграет войну, после этого заявил, что теперь у Киева есть шанс перехватить инициативу на фронте.

В свою очередь, агентство Bloomberg, ссылаясь на военных экспертов и аналитиков, писало, что обещанная США военная помощь даст украинской армии передышку, но не позволит переломить ход войны с Россией.

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