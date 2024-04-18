В 2023 году беднее стал каждый пятый российский миллиардер 

По итогам 2023 года состояния 24 из 125 миллиардеров российского списка Forbes сократились. В общей сложности они потеряли более 16 миллиардов долларов.

На десятом месте по потерям среди российских миллиардеров оказалась самая богатая женщина страны основательница и глава Willdberries Татьяна Бакальчук. Она опустилась с 17 строчки на 22, а ее состояние сократилось с 8,8 миллиарда до 7,4 миллиарда долларов.

В марте 2023 года Willdberries оказалась в центре скандала из-за новой системы штрафов для собственных пунктов выдачи заказов (ПВЗ). Тогда в нескольких городах страны, в частности, в Москве и Санкт-Петербурге, сотрудники Willdberries устроили забастовки. Одни пункты закрылись, другие формально работали, но не выдавали заказы. Представитель маркетплейса тогда утверждал, что никаких забастовок нет, а закрылись те пункты выдачи, где «выбирают нецивилизованные формы диалога».

В январе 2024 года на складе Wildberries в поселке Шушары под Санкт-Петербургом случился пожар, ликвидировать который удалось лишь спустя сутки. Тогда сообщалось, что сумма ущерба может превысить десять миллиардов рублей.

В абсолютных числах больше всех в 2023 году потерял со-основатель компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко. За год его состояние, по оценке Forbes, сократилось более чем на четыре миллиарда долларов — это 16% процентов его капитала.

Однако по этому показателю его обогнал медиамагнат и бывший совладелец «Рамблера» Александр Мамут. За год он потерял 40% капитала и занял 113 строчку в рейтинге с состоянием в 1,2 миллиарда долларов. После начала полномасштабного российского вторжения в Украину Мамут уехал из России и сейчас, по данным Forbes, живет в Израиле. Летом прошлого года «Медуза» писала, что миллиардер планирует запустить «оппозиционный медиахолдинг». Сам Мамут опроверг эту информацию, назвав публикацию местью Галины Тимченко.

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