«Нецивилизованные формы диалога». Маркетплейс Wildberries объявил о закрытии части пунктов выдачи заказов, сотрудники которых участвуют в забастовке из-за новой системы штрафов 

В России закрылись некоторые пункты выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries, другая часть формально работает, но не выдает посылки клиентам. Партнеры компании объявили забастовку из-за новой системы штрафов, тогда в Wildberries заявили о закрытии нескольких бастующих пунктов.

С 15 марта по всей России проходит забастовка сотрудников собственных пунктов выдачи заказов Wildberries. Причина — новая система штрафов, которую ввели в компании с 3 марта. Теперь если клиент площадки возвращает купленную вещь из-за брака или потому что в посылке оказался другой предмет, то из зарплаты сотрудника ПВЗ удерживают полную стоимость такого заказа. В некоторых случаях штрафы доходили до 500 тысяч рублей.

К забастовке присоединились сотрудники десятков пунктов выдачи Wildberries на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. В Екатеринбурге, как пишет местный портал e1.ru, бастуют как минимум три ПВЗ, в Иркутске — 25 пунктов. Еще столько же в Братске, Усть-Илимске и Ангарске.

«Пункты выдачи не закрываются, некоторые пункты выдачи приняли решение о временном прекращении выдачи заказов. Связано это с тем, что компания незаконно удерживает часть заработной платы сотрудников за недоказанные и необоснованные подмены и брак товара. Это не забастовка, сотрудники выполняют свои трудовые обязанности в соответствии с Трудовым договором», — рассказала РБК сотрудница пункта выдачи в Смоленской области.

Накануне также сообщалось о начале забастовки партнеров Wildberries в Санкт-Петербурге, Барнауле и Москве. 14 марта у главного офиса компании собрались владельцы столичных пунктов выдачи заказов, всего около 50 человек. Один из пришедших по имени Владимир рассказал телеканалу РБК, что бастующие требуют справедливых условий.

«Финансовая составляющая оставляет желать лучшего. Нам необходима прозрачность заработка и штрафных санкций, даже если они будут [введены]», — сказал он.

Сотрудники и владельцы пунктов выдачи требуют от Wildberries убрать все образовавшиеся долги по браку и подменам, получить возможность оспаривать любые удержания, а также вернуть размер штрафа за брак и подмену на уровень 25 процентов.

В пресс-службе Wildberries 14 марта назвали митинг у главного офиса компании «фейком», а позже отрицали прекращение выдачи заказов в некоторых пунктах, утверждая, что информация о забастовке «не соответствует действительности».

В то же время 15 марта представители Wildberries сообщили РБК о закрытии нескольких пунктов выдачи. «Как мы вчера и предупреждали, что с “партнерами”, которые выбирают нецивилизованные формы диалога, угрожают представителям компании и предпринимают попытки сорвать работу офиса, сотрудничество будет приостановлено в целях безопасности. Было закрыто несколько таких пунктов, из них мы вывозим товары, которые принадлежат нам и продавцам-предпринимателям, покупателей мы проинформировали о переносе их заказов в другие ПВЗ», — пояснили в пресс-службе компании.

Источники: Forbes, РБК, MEGA Бунт, e1.ru, «Коммерсантъ»

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