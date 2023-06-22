Российский миллиардер Александр Мамут уехал из страны после начала войны, а теперь планирует запустить «оппозиционный медиахолдинг» — «Медуза» 

Российский медиамагнат и бывший совладелец «Рамблера» Александр Мамут уехал из страны после начала войны в Украине. Теперь он ведет переговоры о финансировании медиа, которое будет продвигать либеральную повестку. Об этом пишет «Медуза», ссылаясь на несколько источников, в том числе знакомых Мамута.

Один из них рассказал изданию, что сейчас Мамут живет на две страны — Великобританию и Францию. Также, по словам собеседника издания, миллиардер «очень не хочет» попасть под антироссийские санкции и пытается стать «хорошим русским».

«С этой целью решил делать медиа, которое будет продвигать либеральную повестку. Пока непонятно, в какой форме это будет сделано: может, печатное СМИ, может, радио. Может, он ограничится фондом для поддержки СМИ», — говорит собеседник «Медузы» из окружения Мамута. Еще один источник издания, который знаком с планами Мамута, сказал, что он может запустить «медиахолдинг».

Другие собеседники «Медузы» сообщили, что свои планы по запуску медийного проекта Мамут якобы обсуждал с экономистом Сергеем Гуриевым, который открыто выступает против войны. Сам Гуриев заявил изданию, что «никогда не слышал» об этом.

Как пишет «Медуза», в России у Мамута уже фактически не осталось известных доходных активов, в том числе и в медиасфере. Так, 45% акций холдинга «Рамблер», совладельцем которого он был с 2012 года, он продал Сбербанку три года назад.

За это время Мамут несколько раз оказывался в центре скандалов. Так, в 2013 году он назначил главным редактором «Газеты.ру» бывшую сотрудницу агентства РИА «Новости» и «Известий» Светлану Бабаеву. А весной 2014 года именно Мамут уволил с поста главного редактора «Ленты.ру» Галину Тимченко. Вслед за ней из издания ушли почти все журналисты.

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