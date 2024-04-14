Бизнес-коуча заподозрили в неуплате более 100 миллионов рублей налогов

Следственный комитет предъявил обвинение в неуплате налогов на сумму в 124 миллиона рублей бизнес-коучу Дмитрию Портнягину. Об этом его адвокат Михаил Мушаилов сообщил РИА «Новости».

По словам защитника, Портнягин признал вину и «полностью возместил ущерб еще позавчера». Мушаилов добавил, что в понедельник 15 апреля суд изберет его подзащитному меру пресечения.

11 апреля Портнягин рассказал, что утром к нему домой, в офис и на дачу приехали с обысками в рамках уголовного дела об уклонении от налогов (часть 2 статьи 198 УК). В ходе следственных действий силовики задержали его жену Екатерину Портнягину. Блогер назвал свое уголовное преследование «очень странным». «Основное тело долга без каких-либо вопросов было погашено в августе 2022 года в полном объеме. Остались только штрафы и пени, с которыми мы не были согласны, и вышли в суд», — написал он.

«Несмотря на это, я сегодня же, не дожидаясь решения суда, оплачу всю сумму штрафов и пеней — в размере 64 млн рублей», — добавил Портнягин. По его словам, чтобы написать это сообщение, он вышел на связь «из зоны СВО». Портнягин отчитался, что уже несколько раз доставлял на фронт гуманитарную помощь.

По версии следствия, с 2018 по 2020 год Дмитрий и Екатерина Портнягины уклонились от уплаты налога на сумму более 124 миллионов рублей. Более 91 миллиона они перевели на счета третьих юридических лиц. Из-за несвоевременной уплаты налогов у них появилась задолженность в размере 64 миллионов, говорилось в сообщении Следственного комитета. В ведомстве отметили, что его сотрудникам удалось «оперативно добиться полного возмещения ущерба».

12 апреля телеграм-каналы Mash и «112» сообщили о задержании Портнягина в Ростовской области. Оттуда его доставили в Москву на допрос. Телеграм-канал Baza пишет, что во время общения со следователем блогер признался, что он разделил бизнес на три части, две из которых достались его жене и другу детства. Это было сделано, чтобы платить налоги по упрощенной схеме.

35-летний Дмитрий Портнягин — основатель бизнес-клуба для предпринимателей Club 500 и автор книги «Трансформатор. Как создать свой бизнес и начать зарабатывать». На его блоги в ютубе и инстаграме подписано по полтора миллиона человек.

В апреле 2023 года силовики задержали создательницу «марафона желаний» Елену Блиновскую по делу о неуплате более 900 миллионов рублей налогов. Сейчас она находится в СИЗО. Ее муж заявил о намерении поехать на войну. Телеграм-каналы писали, что он подписал контракт с Минобороны, чтобы «реабилитироваться».

Весной прошлого года уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и об отмывании денег завели на блогерку Валерию Чекалину и ее мужа. Позднее Чекалины выплатили налоговой около 500 миллионов рублей, после чего дело против пары прекратили.

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