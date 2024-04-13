Иранские коммандос захватили грузовое судно израильской компании

ВМС иранского Корпуса стражей исламской революции захватили в районе Ормузского пролива грузовое судно, связанное с израильской компанией. Об этом сообщает Times of Israel, ссылаясь на сообщения иранских государственных СМИ.
По данным издания, речь идет о контейнеровозе MSC Aries, шедшего под португальским флагом. Это судно связано с лондонской компанией Zodiac Maritime, которая, в свою очередь, является частью Zodiac Group израильского миллиардера Эяля Офера.
На кадрах распространившемся в сети видно, как иранские коммандос спускаются на палубу корабля с вертолета Ми-17.
Накануне MSC Aries находился у берегов Дубая и направлялся к Ормузскому проливу. Позже судно отключило систему отслеживания позиционирования, что является обычной практикой для кораблей, связанных с Израилем, которые следуют в этом районе.
Сообщения о захвате судна также подтвердило Управление морских торговых операций Великобритании. Там сообщили, что корабль был «захвачен региональными властями» в Оманском заливе недалеко от эмиратского портового города Фуджейра. Других подробностей в ведомстве не привели.
Захват связанного с Израилем судна произошел на фоне серьезного обострения отношений между Ираном и Израилем. Накануне базирующаяся в Ливане проиранская группировка «Хезболла» выпустила по Израилю десятки ракет и несколько беспилотников.
Как сообщила пресс-служба израильской армии (ЦАХАЛ), силам ПВО удалось сбить дроны, а также часть ракет, остальные упали в пустынной местности. Обошлось без жертв и разрушений.
О «неминуемом» ударе Ирана по Израилю ранее предупреждала американская разведка. Предполагалось, что атака станет ответом на удар ВВС Израиля по посольству Ирана в столице Сирии Дамаске 1 апреля. Тогда в результате авиаудара погибли семь членов Корпуса стражей исламской революции, включая командира подразделения «Аль-Кудс» генерала Мохаммада Реза Захеди и генерала Мохаммада Хади Хаджи Рахими.
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