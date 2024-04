Гайд по релокации во Вьетнам

Если вы хотите переехать в Азию, то Вьетнам — один из самых доступных вариантов. Тут есть свои минусы: например, категорически нельзя пить воду из-под крана, но среди всех азиатских стран здесь самая благоприятная экологическая обстановка. Из хорошего — Вьетнам занимает шестое место в Азии по уровню счастья и сюда можно эмигрировать без ВНЖ. «Холод» рассказывает о возможностях для переезда, поиске жилья и работы в этой стране.

Визы, ВНЖ и гражданство

Без визы в стране разрешено находиться 45 дней, после чего можно сделать визаран, чтобы «обновить» срок разрешенного пребывания в стране. Например, доехать до Лаоса за 30 долларов туда и обратно на слипербасе (автобусе с кроватями) — подробнее про визаран можно узнать в этом чате. Но часто делать визаран может быть дорого или утомительно, поэтому мы расскажем про то, на каких основаниях можно получить визу или ВНЖ.

Туризм

Туристическая виза позволяет находиться в стране до 90 дней и оформляется онлайн из любой страны, кроме Индонезии. Заявку рассматривают три дня. Есть два варианта виз:

25 долларов — один въезд в страну;

50 долларов — неограниченное количество въездов и выездов.

Документы:

загранпаспорт, действующий минимум шесть месяцев на момент въезда;

фотография 4х6;

заполненная анкета.

Въехать по электронной визе можно через эти аэропорты, наземные пункты и порты.

Важно: оплатить пошлину за визу российской картой нельзя. По словам представителя посольства Вьетнама в Москве, если нет зарубежной карты, можно оформить электронную визу через турагентство или обратиться в консульство. Если вы выберете второй вариант, то дополнительно понадобится приглашение от принимающей стороны или подтверждение оплаты отеля во Вьетнаме.

Работа

Для визы нужен трудовой контракт и разрешение на работу. Найти работодателя можно на месте или удаленно с помощью специальных агентств в России.

Список документов и виды рабочих виз — здесь.

Разрешение на работу оформляется в Министерстве труда Вьетнама. Для этого вы должны соответствовать ряду требований:

быть старше 18 лет;

не иметь судимостей;

предоставить справку, подтверждающую ваше здоровье;

иметь подходящее для вашей профессии образование или опыт работы.

Рабочую визу дают на срок контракта — от года до двух лет. После этого ее можно продлить еще на два года, но только один раз. Работодатель подает документы в Департамент иммиграции, чтобы получить визовое письмо (разрешающее выдачу визы), затем иностранный сотрудник с копией визового письма, заявлением на визу, паспортом и фотографией идет в посольство за визой.

Стоимость такой визы —145 долларов. Цена разрешения на работу зависит от того, где его выдают. Например, в Ханое оно стоит 15 долларов, в Хошимине — 24 доллара. Все эти расходы покрывает работодатель. Единственное, что придется оплатить самостоятельно, это консульский сбор.

Золотой мост (Cầu Vàng) — пешеходный мост длиной 150 метров на курорте Ба На Хиллс, недалеко от Да Нанга, Вьетнам. Фото: Andreea Popa / Unsplash

Инвестиции

Визу инвестора дают на срок от года до пяти лет и по ней можно сразу получить ВНЖ.

Сколько нужно вложить:

Виза на год (DT4) — до 120 тысяч долларов;

Виза на два-три года (DT3) — от 120 тысячи долларов;

Виза на пять лет — от четырех миллионов долларов за визу DT1, и от двух до четырех миллионов за DT2. Эти визы отличаются только размером инвестиций.

Визу инвестора можно оформить в консульстве в России или уже по прибытии во Вьетнам. Во втором случае документы нужно подавать в Департамент иммиграции.

Документы:

загранпаспорт, срок действия которого превышает срок действия визы на месяц;

документы, подтверждающие, что вы инвестор (инвестиционный сертификат или сертификат участника, вносящего капитал; регистрация бизнеса, свидетельство о регистрации печати);

если виза оформляется в консульстве, то нужна копия письма об одобрении визы (все страницы).

Учеба

Студенческую визу выдают на год и обновляют каждый год, если обучение продолжается. Ее можно оформить заранее или по приезде через Департамент иммиграции. Стоимость зависит от срока визы (от 35 долларов).

Документы:

загранпаспорт со сроком действия более года;

заполненная форма на получение визы;

письмо о зачислении в университет;

копия письма об одобрении визы (все страницы).

ВНЖ

Его можно получить на основании трудоустройства или инвестиций. Подавать документы нужно в Департамент иммиграции.

Документы:

заявление;

инвестиционный сертификат, документы об открытии бизнеса или контракт на работу;

копия загранпаспорта;

заполненная анкета;

действующая виза;

две фотографии 2х3;

временная регистрация.

ПМЖ

Кто может получить карту постоянного проживания:

Иностранцы с выдающимися заслугами, награжденные медалями или государственными почетными званиями правительства Вьетнама. Ученые и эксперты, временно проживающие в стране. Родители, супруги или дети граждан Вьетнама, которые проживают в стране. Лица без гражданства, живущие во Вьетнаме с 2000 года или ранее.

Гражданство

Для получения паспорта нужно:

прожить в стране не менее пяти лет;

отказаться от действующего гражданства;

сдать экзамен на знание вьетнамского.

Для оформления паспорта следует обратиться в Министерство юстиции. Список документов можно посмотреть здесь.

Вид на Ханой на закате. Фото: Hello Cotton / Pexels

Счета и карты

Без ВНЖ в большинстве случаев банки откажут или предложат открыть счет без физической карты и без возможности пополнить его наличными (только переводом с другого вьетнамского счета). Однако есть вероятность наткнуться на сотрудника, который откроет вам счет без этих ограничений. Можно попробовать подать заявление в SeaBank и VietcomBank. Открытие счета стоит около 50 долларов.

Документы:

загранпаспорт;

виза;

подтверждение трудоустройства, если вы въехали по рабочей визе;

местный адрес и номер телефона.

С местных карт можно совершать международные переводы, но только если докажете, что деньги получены законно. Например, что это зарплата или доход от бизнеса.

Также все ввезенные наличные нужно задекларировать.

В стране можно пользоваться картой «Мир» через терминалы и банкоматы Вьетнамско-Российского совместного банка, а с помощью платежной системы «Золотая корона» — получать переводы и снимать наличные.

Работа

Самый популярный и высокооплачиваемый вариант для экспатов — преподавание английского. Можно устроиться в школы легально, предоставив диплом о высшем образовании и сертификат IELTS и получив разрешение на работу, но, по рассказам знакомых и экспатов из местных чатов, бывает достаточно просто подтвердить знание английского. Средняя ставка учителя английского — 18–25 долларов в час.

Где искать такую работу: English teaching jobs in Vietnam, English teaching jobs and accommodation in Vietnam и English teaching jobs Ho Chi Minh City / Saigon ESL group, Vietnam Works, Career Link, Job Street, Learn4Good, Linkedin.

Другие востребованные профессии: работники сферы развлечений (диджеи, танцовщицы, бармены), менеджеры высшего звена, IT-специалисты, инженеры, работники горнодобывающей промышленности, специалисты в области энергетики, инструкторы по водным видам спорта (дайвинг, кайтсерфинг), экскурсоводы, менеджеры гостиничного и ресторанного бизнеса.

Цены

Жилье

Нячанг — популярный у российских иммигрантов город из-за развитой инфраструктуры, чистоты и цен. Хорошие и безопасные районы: Северный, Vinh Diem Trung, Бизнес-центр, Вьетнамский центр и Европейский квартал. Здесь можно найти студию за 150–300 долларов.

Где искать жилье: vietnam rent, nyachang arenda, Нячанг форум.

Второй по популярности город — Хошимин. В нем 24 района (19 городских и пять сельских), из них для жизни подойдут 2, 3, 5 и 7. Студия стоит в них от 300 долларов в месяц, двухкомнатная квартира — от 600, трехкомнатная — от 800.

Где искать жилье: hcmc arenda.

Еще один вариант — остров Фукуок. На нем тихо, есть парки и пляжи. Студия стоит от 175 долларов в месяц, двухкомнатная и трехкомнатная квартира — от 200 и 300 соответственно.

При поиске жилья будьте осторожны. Часто фото на сайтах не соответствуют действительности, потому что были сделаны перед первой сдачей. Лучший вариант — забронировать отель на несколько дней и уже на месте смотреть варианты вместе с риэлтором, которому здесь платит арендодатель.

Продукты

Большой плюс Вьетнама — разнообразная и неострая местная кухня, много морепродуктов и вегетарианских заведений, а фрукты и овощи продаются на каждом шагу. В Нячанге также есть магазины русскоязычных экспатов и доставка.

Популярные супермаркеты: GO!, Co.opmart, Lotte, WinMart. Однако фрукты и овощи лучше покупать на рынках, так как в магазинах они намного дороже.

В кафе порция риса с овощами и яйцом стоит около доллара, а обед в более туристическом заведении с кофе обойдется примерно в четыре доллара.

Улица в Ханое. Фото: Tran Phu / Unsplash

Транспорт

Самый популярный транспорт во Вьетнаме, как и во всей Азии, — скутеры и мотоциклы. Для вождения потребуются международные права. Аренда стоит в среднем пять долларов в день. Но выгоднее купить скутер — он стоит от 150 долларов.

Где арендовать или купить скутер: bike rental nhatrang, bike arenda.

Также можно вызвать байк-такси через приложение Grab, а машину — через Vinasun. Средняя стоимость поездки на байк-такси из одного конца Нячанга в другой — два доллара. Автобусы есть, но ходят редко и далеко не везде.

Медицина

Государственные больницы переполнены, оборудование в них старое, а врачи могут не знать английского, поэтому высокого качества обслуживания ждать не стоит. Без страховки рентген и перевязка в госпитале Нячанга будут стоить около 12 долларов, удаление зуба мудрости — 30–40, а консультация врача — около 36 долларов.

Аптеки есть во всех крупных городах, однако нужно проверять срок годности лекарства, также вам могут попытаться продать поддельные препараты.

Цены:

Ибупрофен — 0,16 доллара;

Decolgen ND, противопростудное (аналог Колдрекса) — 0,5.

Кроме того, большая часть Вьетнама — сельская местность или джунгли, и в некоторых частях страны больниц и поликлиник попросту нет. Поэтому лучше оформить страховку на случай экстренной эвакуации, серьезной болезни или травмы.

Номер службы экстренной помощи — 115.

Безопасность

Вьетнам занимает 41-е место в Глобальном индексе миролюбия, а в рейтинге американского института общественного мнения Gallup — первое место по уровню безопасности среди азиатских стран (в опросе приняли участие более 146 тысяч респондентов из 140 стран, которые рассказали о доверии к местной полиции, уровне безопасности ночью на улицах, а также о случаях нападения или ограбления).

Два самых крупных города страны — Ханой на севере и Хошимин на юге. Согласно сайту Numbeo, крупнейшей базе данных о стоимости и о качестве жизни, Хошимин занимает 221-е место по безопасности среди 334 городов мира, а Ханой 108-е.

Мелкая кража — один из самых распространенных видов преступлений. Воры часто проезжают на мотороллерах мимо тротуаров в людных частях городов и выхватывают у прохожих сумки или телефоны, а еще часто крадут вещи на пляжах.

Май Чау — сельский район провинции Хоа Бинь в северо-западном регионе Вьетнама. Район расположен примерно в 135 км от Ханоя. Пейзажи Май Чау привлекают множество туристов. Фото: Elettra Stefani / Unsplash

Экология

В 2022 году Вьетнам занял 14-е место в рейтинге стран с самым загрязненным воздухом. Два его крупнейших города, Ханой и Хошимин, входят в 15 самых загрязненных городов Юго-Восточной Азии.

Проверять качество воздуха можно на AirNow.

Другая проблема — утилизация отходов и пластика. Во Вьетнаме на сушу выброшено 3,1 миллиона тонн пластиковых отходов, из них перерабатывается только 15%. По данным местного Министерства природных ресурсов и окружающей среды, Вьетнам собирается сократить загрязнение пластиком, запретив с 2030 года пластиковые пакеты.

Также в стране нельзя пить воду из-под крана, только бутилированную. Большая часть сточных вод (от примерно трех тысяч промышленных предприятий) очищается ненадлежащим образом. По данным Вьетнамского водного портала, в городах собирают и обрабатывают только 12,5–15% сточных вод.

Жизнь с детьми

В детский сад ребенка можно отдать с 18 месяцев и до пяти лет. Государственных садиков мало, а частные можно найти на любой вкус — во многих обучают на английском. Стоят они от четырех тысяч долларов в год. Например, My First School Kindergarten by EFI или Kidcastle International School.

Иностранцы, легально проживающие и работающие во Вьетнаме, могут отдать детей в государственные школы с шести лет, но преподают там на вьетнамском.

В стране также есть более 70 международных частных школ — они платные, но попасть в них реальнее, часто достаточно заполнить форму на сайте школы. Большинство из них расположены в Хошимине, Ханое, Хойане и Дананге. Самые престижные: UNIS Hanoi, British International School in Hanoi, International School Ho Chi Minh City. Цены различаются в зависимости от учреждения. Например, год в начальной школе UNIS Hanoi стоит 30 тысяч долларов, а в EFI Academy — 11 тысяч.

Переезд с животными

В целом в стране хорошо относятся к животным, однако найти квартиру будет сложнее.

Вот какие документы вам понадобятся, если вы все же решили перевезти питомца:

Ветеринарный паспорт международного образца с отметками о прививках, лабораторных исследованиях и обработках от паразитов. Данные необходимо прописать латинскими буквами.

Чипирование. Чип должен соответствовать стандартам ISO. Важно: дата вакцинации от бешенства не должна предшествовать дате чипирования.

Ветеринарное свидетельство формы №1А. Оно выдается в любой государственной клинике и действует пять дней с момента получения. Его обменивают в пограничном пункте Россельхознадзора в аэропорту на ветеринарный сертификат формы 5А.

Ветеринарное свидетельство формы №5А. Оно выдается в аэропорту или в территориальном управлении Россельхознадзора на основании свидетельства №1А. При получении сертификата обязательно присутствие животного.

Вьетнамские авиалинии не перевозят некоторых животных, список — здесь. Также в самолет не допускают животных возрастом меньше 10 недель. Конкретные требования к переноске смотрите на сайте авиакомпаний — они могут существенно различаться.