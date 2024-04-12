США ждут удара Ирана по Израилю уже сегодня

Власти США полагают, что Иран нанесет массированный удар по Израилю до конца дня 12 апреля. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники в администрации США.

По их данным, в атаке могут быть задействованы более 100 беспилотников и десятки ракет, целями которых станут военные объекты на территории Израиля.

Собеседники CBS отметили, что Израилю «будет сложно защититься» от атаки такого масштаба. В то же время американские власти допускают, что удар Ирана будет менее масштабным, чтобы избежать резкой эскалации в регионе, но саму по себе атаку Тегерана они называют «неминуемой». Также о «неминуемом» ударе Ирана по Израилю в ближайшее время 11 апреля со ссылкой на источники сообщило агентство Bloomberg.

CBS отмечает, что ожидаемая атака со стороны Ирана может привести к превращению войны ХАМАСа и Израиля в более масштабный региональный конфликт.

Накануне Госдепартамент США предупредил своих граждан, находящихся в Израиле, об угрозе иранского нападения. Американцам рекомендовали не выезжать за пределы городов, которые защищены системой противоракетной обороны «Железный купол».

6 апреля стало известно, что в повышенную боевую готовность в ожидании удара со стороны Ирана были приведены армия Израиля (ЦАХАЛ) и американские войска, находящиеся в регионе.

Ранее из-за этой угрозы Израиль приостановил работу своих дипломатических миссий в нескольких странах и частично эвакуировал их персонал.

1 апреля ВВС Израиля нанесли удар по посольству Ирана в столице Сирии Дамаске. Жертвами атаки, как сообщалось, стали по меньшей мере семь человек, в том числе командир подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР), генерал Мохаммад Реза Захеди и генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.

После этого лидер страны аятолла Али Хаменеи опубликовал в соцсети X пост на иврите. «С Божьей помощью мы заставим сионистов раскаяться в агрессии против иранского посольства в Дамаске», — говорилось в нем. Также на улицах Тегерана появились плакаты с угрозами ответного удара.

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