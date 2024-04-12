Проиранская «Хезболла» атаковала Израиль десятками ракет

С территории Ливана по Израилю было выпущено около 40 ракет. Часть из них была перехвачена израильскими силами ПВО, а остальные упали в пустынной местности. По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал, сообщила пресс-служба израильской армии (ЦАХАЛ).

Кроме того, в ЦАХАЛ сообщили об уничтожении двух беспилотников, также прилетевших из Ливана. В ответ израильские военные уже нанесли серию ударов по объектам на юге этой страны.

По данным израильского издания The Times of Israel, ответственность за ракетное нападение на Израиль взяла на себя базирующаяся в Ливане проиранская группировка »Хезболла». Ее представители заявили, что выпустили по позициям израильских военных «десятки» ракет.

О «неминуемом» ударе по Израилю со стороны Ирана или подконтрольных ему группировок ранее предупреждала американская разведка. По ее данным, эта атака должна была стать ответом Тегерана на удар ВВС Израиля по иранскому посольству в столице Сирии Дамаске 1 апреля. Тогда в результате авиаудара погибли семь членов Корпуса стражей исламской революции, включая командира подразделения «Аль-Кудс» генерала Мохаммада Реза Захеди и генерала Мохаммада Хади Хаджи Рахими.

После этого плакаты с обещаниями отомстить Израилю появились в Тегеране, а иранский лидер аятолла Али Хаменеи опубликовал в соцсети X пост на иврите. «С Божьей помощью мы заставим сионистов раскаяться в агрессии против иранского посольства в Дамаске», — говорилось в нем.

В свою очередь, издание Axios со ссылкой на источники сообщило, что Иран потребовал от США не вмешиваться в его конфликт с Израилем. В противном случае Тегеран пригрозил атаковать американские военные базы, расположенные в регионе.

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