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Эпицентр наводнения

Животные и люди на фоне наводнения в Оренбургской области — в фотоистории «Холода»

13.04.2024

Вечером 5 апреля в Оренбургской области в результате паводка началось наводнение. В городе Орск прорвало дамбу, вскоре — вторую. Из затопленных районов города пришлось эвакуировать несколько тысяч человек и их домашних животных. При этом если домашним животным и их хозяевам эвакуацию обеспечивало МЧС, то бездомным приходилось рассчитывать только на помощь волонтеров. Фотограф и экологический журналист Анастасия Троянова прибыла в Орск 7 апреля и провела в городе шесть дней, снимая людей и животных на фоне стихии.

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Анастасия Троянова: «Как только я узнала о прорыве дамбы ночью 5 апреля, мне сразу стало понятно, что дело плохо и нужно срочно выдвигаться в поля. Я приехала в Орск 7 апреля и сразу же смогла прорваться в старый город — эпицентр наводнения. На этот же день пришелся и пик паводка. Вечером 7 числа я с другими журналистами, спасателями МЧС и местными жителями не смогла выехать из старого города и осталась отрезанной на «острове» у храма Преображения Господня. 8 апреля днем вода стала по чуть-чуть убывать и течение успокоилось, и только к обеду я смогла выехать».

Кошки Мята и Мурка, спасенные из затопленного под самую крышу дома Павла Марченкова
7 апреля. Кошки Мята и Мурка, спасенные из затопленного под самую крышу дома Павла Марченкова
Голодные бездомные псы
7 апреля, старый город. Голодные бездомные псы
Застрявший на крыше котенок
Старый город. Застрявший на крыше котенок
7 апреля, дом рядом с храмом Преображения Господня. Пес ждет хозяев
7 апреля, дом рядом с храмом Преображения Господня. Пес ждет хозяев
Застрявшая на дереве собака
Застрявшая на дереве собака
7 апреля, площадь Гагарина. Эвакуированный из старого города мужчина с раненым котом
7 апреля, площадь Гагарина. Эвакуированный из старого города мужчина с раненым котом
Собака на «сухом островке» в старом городе
Собака на «сухом островке» в старом городе
Пес ищет выход на сушу в старом городе

Пес ищет выход на сушу в старом городе
Собаки в поисках клочка суши посреди заполненного водой города
Собаки в поисках клочка суши посреди заполненного водой города
8 апреля, испуганная собака, спасенная МЧС
8 апреля, испуганная собака, спасенная МЧС
8 апреля, голодный алабай у пункта МЧС в старом городе 
8 апреля, голодный алабай у пункта МЧС в старом городе 
8 апреля, испуганный и предположительно домашний пес прячется под машиной неподалеку от пункта МЧС в старом городе
8 апреля, испуганный и предположительно домашний пес прячется под машиной неподалеку от пункта МЧС в старом городе
Утро 8 апреля, голодные собаки в поисках еды тянутся к людям у храма Преображения Господня
Утро 8 апреля, голодные собаки в поисках еды тянутся к людям у храма Преображения Господня

Автор
Анастасия Троянова
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