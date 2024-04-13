Вечером 5 апреля в Оренбургской области в результате паводка началось наводнение. В городе Орск прорвало дамбу, вскоре — вторую. Из затопленных районов города пришлось эвакуировать несколько тысяч человек и их домашних животных. При этом если домашним животным и их хозяевам эвакуацию обеспечивало МЧС, то бездомным приходилось рассчитывать только на помощь волонтеров. Фотограф и экологический журналист Анастасия Троянова прибыла в Орск 7 апреля и провела в городе шесть дней, снимая людей и животных на фоне стихии.

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Анастасия Троянова: «Как только я узнала о прорыве дамбы ночью 5 апреля, мне сразу стало понятно, что дело плохо и нужно срочно выдвигаться в поля. Я приехала в Орск 7 апреля и сразу же смогла прорваться в старый город — эпицентр наводнения. На этот же день пришелся и пик паводка. Вечером 7 числа я с другими журналистами, спасателями МЧС и местными жителями не смогла выехать из старого города и осталась отрезанной на «острове» у храма Преображения Господня. 8 апреля днем вода стала по чуть-чуть убывать и течение успокоилось, и только к обеду я смогла выехать».

7 апреля. Кошки Мята и Мурка, спасенные из затопленного под самую крышу дома Павла Марченкова

7 апреля, старый город. Голодные бездомные псы

Старый город. Застрявший на крыше котенок

7 апреля, дом рядом с храмом Преображения Господня. Пес ждет хозяев

Застрявшая на дереве собака

7 апреля, площадь Гагарина. Эвакуированный из старого города мужчина с раненым котом

Собака на «сухом островке» в старом городе



Пес ищет выход на сушу в старом городе

Собаки в поисках клочка суши посреди заполненного водой города

8 апреля, испуганная собака, спасенная МЧС

8 апреля, голодный алабай у пункта МЧС в старом городе

8 апреля, испуганный и предположительно домашний пес прячется под машиной неподалеку от пункта МЧС в старом городе