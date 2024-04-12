Президент Грузии помилует приговоренного за нападение на полицейских политактивиста

Президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала помиловать политактивиста, которого местный суд приговорил к девяти годам лишения свободы за нападение на полицейских. Об этом сообщает Paper Kartuli.

Речь идет о Лазаре Григориадисе. 12 апреля его признали виновным в нападении на полицейских во время протестов против принятия в стране закона об «иноагентах» в марте прошлого года.

По версии следствия, 7 марта 2023 года Григориадис бросил в полицейских «коктейль Молотова», а также поджег полицейский автомобиль. Сам активист все обвинения отрицал.

После оглашения приговора суда к Зурабишвили обратилась мать Григориадиса с просьбой о помиловании. По словам грузинского президента, соответствующий указ еще не подписан, но решение уже принято.

7 марта 2023 года парламент Грузии одобрил в первом чтении проект закона об «иноагентах». Противники документа называли его «списанным» с аналогичного российского закона, который Кремль использует для борьбы с оппозицией, независимой прессой и инакомыслящими. С критикой грузинского законопроекта об «иноагентах» выступили также представители администрации США и Европейского союза.

После принятия законопроекта в первом чтении в столице Грузии Тбилиси начались многотысячные акции протеста, переросшие в столкновения с полицией. Силовики применяли слезоточивый газ и водометы, а протестующие бросали «коктейли Молотова», пытались строить баррикады и блокировать здание парламента.

С заявлением в поддержку протестующих тогда выступила и президент страны Саломе Зурабишвили. 10 марта грузинский парламент рассмотрел проект закона об «иноагентах» во втором чтении и отклонил его.

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