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Парламент Грузии во втором чтении отклонил законопроект об «иноагентах». После принятия документа в первом чтении в Тбилиси начались массовые протесты

11:47 • 10.03.2023

Парламент Грузии рассмотрел во втором чтении и отклонил законопроект об «иноагентах». «Против» документа проголосовали 35 депутатов, «за» — один. 

7 марта, после одобрения этого законопроекта парламентом Грузии, в Тбилиси начались многотысячные акции протеста, переросшие в столкновения демонстрантов с полицией. Силовики применяли слезоточивый газ и водометы, а протестующие бросали «коктейли Молотова», пытались строить баррикады и блокировать здание парламента.

Манифестации продолжались три дня. С заявлением в поддержку протестующих выступила президент страны Саломе Зурабишвили, которая пообещала наложить вето, если закон будет принят. 

Противники документа называли его «списанным» с аналогичного российского закона, который Кремль использует для борьбы с оппозицией, независимой прессой и инакомыслящими. С критикой грузинского законопроекта об «иноагентах» выступили также представители администрации США и Европейского союза.

Источник: Rustavi 2

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