Глава европейской дипломатии раскритиковал грузинский законопроект об «иноагентах». Накануне тысячи людей вышли к зданию парламента в Тбилиси на акцию протеста. Демонстрантов поддержала президент страны

Проект закона об «иноагентах» принятый накануне в первом чтении парламентом Грузии несовместим с ценностями ЕС и противоречит цели по вступлению страны в Евросоюз. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

«Парламент Грузии во вторник принял в первом чтении новый закон о транспарентности внешнего влияния. Это очень плохое развитие событий для Грузии и ее народа. Закон несовместим с ценностями и стандартами ЕС. Он противоречит заявленной Грузией цели вступления в Евросоюз», — говорится в заявлении главы европейской дипломатии.

Он также призвал грузинские власти уважать право своих граждан на мирный протест. «Закон в его нынешнем виде рискует оказать сдерживающее воздействие на гражданское общество и средства массовой информации с негативными последствиями для многих грузин, получающих выгоду от их работы», — подчеркнул Боррель.

Принятый в первом чтении документ также раскритиковали в США. По словам руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса, Вашингтон не исключает возможности введения санкций в отношении властей Грузии.

«Мы намерены отслеживать ситуацию в Грузии. Наша позиция состоит в том, чтобы мирные протестующие могли реализовывать свое право», — пояснил он.

7 марта грузинский парламент при поддержке правящей партии «Грузинская мечта» принял в первом из двух чтений законопроект об «иноагентах», который называют написанным «по российскому образцу».

После этого тысячи протестующих собрались у здания парламента в Тбилиси. Митингующие попытались перекрыть служебный вход в парламент. Тогда полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ и светошумовые гранаты, оттеснив протестующих от здания парламента. В ответ в силовиков полетели коктейли Молотова, тушить которые полицейским пришлось из водометов. МВД Грузии сообщило о шести задержанных и трех пострадавших силовиках.

Позже президент Грузии Саломе Зурабишвили, находясь в Нью-Йорке, обратилась к протестующим со словами поддержки и пообещала наложить вето на закон об «иноагентах», если он будет принят.

«Грузия видит свое будущее в Европе. И никому не даст отнять европейское будущее. <…> С первого дня было очевидно, что я наложу вето на этот закон», — сказала она.

Источники: Жозеп Боррель, ТАСС, МВД Грузии, PaperKartuli

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