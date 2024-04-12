СМИ: Украинская оборона подошла к критической точке

Российские ракетные атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, бомбардировка Харькова и продвижение российских войск привели украинскую оборону на грань коллапса, пишет Bloomberg.

По словам западных источников издания, украинская армия страдает от отчаянной нехватки боеприпасов, живой силы, а также брешей в воздушной обороне вдоль всей 1200 километровой линии фронта. Коллапс украинской обороны даст возможность Кремлю серьезно продвинуться на фронте впервые с начальных этапов полномасштабного вторжения. Следующие несколько месяцев станут тяжелейшим испытанием для Украины, подчеркивает Bloomberg.

Все это происходит на фоне усталости украинского населения от войны. Особенно это касается жителей Харькова, который стал целью постоянных российских ударов в последние месяцы. По словам местных жителей, непредсказуемость российских атак вселяет страх даже в тех, кто не верит, что Россия может оккупировать город.

В начале апреля мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что российские атаки практически полностью уничтожили критическую инфраструктуру города. Британские СМИ, ссылаясь на собственные источники, на этой неделе писали, что Кремль решил сделать Харьков непригодным для проживания гражданского населения.

Преимущество России на фронте во многом обусловлено увеличивающейся разницей в обеспечении боеприпасами российских и украинских военных. Так, в текущем году Кремлю удалось поставить на фронт шесть миллионов артиллерийских снарядов. Это стало возможным благодаря увеличению внутреннего производства боеприпасов, а также поставкам из Ирана и Северной Кореи.

В то же время американская программа военной помощи Киеву на 60 миллиардов долларов по-прежнему остается заложником противостояния республиканцев и демократов в американском Конгрессе. В обмен на принятие этой программы республиканцы требуют от президента США Джо Байдена уступок в вопросах миграционной политики.

Как отмечает Bloomberg, у США нет «плана Б» в вопросе о военной помощи Украине. Если американская помощь не поступит, то, по словам собеседников издания, у Киева нет никакой альтернативы, которая позволила бы выдержать натиск России в этот тяжелейший момент.

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