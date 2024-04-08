СМИ: Россия решила превратить Харьков в «серую зону»

Российские войска хотят полностью уничтожить Харьков и сделать из него «серую зону». Источники The Economist в Киеве предполагают, что Россия решила сделать Харьков непригодным для проживания гражданского населения. Эту версию подтверждает The Times.

«Россия атакует места, где живут люди, потому что пытается навести ужас на мирное население», — рассказал изданию глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Он также добавил, что сейчас атаки на Харьков сильнее, чем за весь период с момента осаждения города в 2022 году.

The Economist отмечает, что точные намерения России пока не ясны, но есть признаки готовящегося наступления, которое, по данным аналитиков, может начаться летом. Источник в украинской разведке сообщил изданию, что Россия готовит около 120 тысяч военнослужащих. Сейчас они находятся на учениях в Восточной Сибири.

Мэр Харькова Игорь Терехов отрицает, что полное уничтожение Харькова возможно. «Как можно превратить такой город в серую зону? Люди не уйдут, потому что они уже уходили, а потом возвращались. Их уже достаточно замучили», — цитирует его слова The Economist.

По данным The Economist, Харьков — одно из нескольких возможных направлений будущего штурма. Издание считает, что это не самая очевидная цель для наступления, однако ежедневные атаки могут быть частью кампании Кремля по запугиванию населения.

В то же время аналитики The Times называют Харьков стратегически важным городом для российской армии из-за близости к Донбассу и развитой сети железных дорог, проходящей через город: «Захват этого объекта, расположенного в 25 милях от российской границы, позволит Москве окружить украинские войска на Донбассе», — пишет издание.

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