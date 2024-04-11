Обвиняемым в изнасиловании шваброй заключенного дали сроки от 5 до 7 лет

Свердловский суд Иркутска приговорил к срокам от пяти до семи лет лишения свободы шестерых обвиняемых по делу о пытках заключенного Тахирджона Бакиева. Об этом сообщил правозащитный проект «Заправка 38».

Шестерых сокамерников Бакиева признали виновными в насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц (пункт «а» части 2 статьи 132 УК). Также их осудили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия (пункт «з» части части 2 статьи 111 УК).

Артема Павлова, который вводил в задний проход Бакиева черенок от швабры, приговорили к семи годам колонии особого режима. Такой же срок получил Евгений Лукашенко, который бил Бакиева ботинком. Еще одного избивавшего Бакиева — Дениса Рязанцева — приговорили к шести годам заключения. По шесть лет также получили Владимир Дудин и Владимир Глухих, которые держали голову Бакиева и принесли пену для смазки черенка от швабры. Юрий Цевун, который принес черенок, получил 5 лет колонии особого режима. Также суд прекратил производство по иску Бакиева о компенсации морального вреда в связи с его смертью.

Правозащитник Святослав Хроменков, который представлял интересы Бакиева в суде, назвал приговор справедливым, пишет «Медиазона». По его словам, на суде не все фигуранты дела признали вину. Некоторые утверждали, что в их действиях не было признаков «сексуального характера».

Уроженца Тувы Тахирджона Бакиева приговорили к семи годам колонии по делу о хищении оружия в 2019 году. Изначально он отбывал наказание в ангарской ИК-15, но после того, как там произошел бунт, его перевели в ИК-6 в Иркутске. Там заключенные начали издеваться над ним и порвали при нем Коран. После того, как Бакиев обратился к администрации колонии, он подвергся жестоким пыткам со стороны сокамерников. О том, что шестеро заключенных избили и изнасиловали его черенком от швабры, сообщил проект Gulagu.net. После произошедшего Бакиева двое суток держали под нарами.

Позднее полиция возбудила уголовное дело по факту пыток. Троих сотрудников колонии приговорили к пяти годам колонии общего режима.

Летом 2023 года правозащитник Хроменков говорил, что у Бакиева снаружи оказалось 10 сантиметров кишечника. «Мы переживаем, что этот участок кишки снаружи начнет сохнуть, начнется сепсис и Тахиржон умрет. Считаем, что отказ в медпомощи — это месть администрации СИЗО за то, что он борется за свои права», — говорил Хроменков. Бакиев просил суд освободить его по УДО для лечения на свободе, но ему в этом отказали.

В феврале 2024 года проект «Заправка 38» сообщил о самоубийстве Бакиева. Правозащитники опубликовали, как утверждается, его письмо, в котором заключенный просил о помощи. «Сам я уже не справляюсь. Не хочу умирать тут с формулировкой, что сам», — говорилось в нем.

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