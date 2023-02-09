Сотрудники иркутской колонии, причастные к изнасилованию заключенного шваброй, получили пять лет лишения свободы

Свердловский районный суд Иркутска признал трех сотрудников ИК-6 причастными к пыткам заключенного Тахиржона Бакиева. Начальника колонии Алексея Агапова, замначальника оперативного отдела Александра Медникова и оперативника Антона Ерохина приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима по п. «а» и «в» ч. 3 ст. 286 УК — «превышение должностных полномочий». Также им запретили работать на госслужбе и в некоторых госучреждениях в течение полутора лет.

Тахирджон Бакиев с 2019 года отбывает семилетний срок по делу о хищении оружия. Сначала он находился в ИК-15 в Ангарске, однако в 2020 году его перевели в иркутскую ИК-6.

В феврале 2021 года правозащитный проект «Gulagu.net» сообщил, что заключенный Бакиев подвергся жестоким пыткам. Несколько осужденных в камере избили его деревянной доской и засунули в задний проход швабру, повредив ему внутренние органы.

«Пока я валялся связанный и покалеченный, один взял мой фотоальбом, вытаскивал фотографии с моими родными, смеялся, рвал их и бросал мне в лицо. Другой достал Коран и стал бить меня им по голове и говорить: "Молись своему Аллаху, мусульманка"», — рассказывал Бакиев.

Мужчину бросили под кровати и закрыли сумками, чтобы его никто не видел. Избитый и изнасилованный заключенный пролежал под нарами двое суток. Информацию о его состоянии «Gulagu.net» передал один из источников в колонии. Правозащитники обратились в управление собственной безопасности ФСИН и в Генпрокуратуру. В колонию приехали проверяющие ФСИН, нашли Бакиева под нарами и перевели его в больницу, где мужчине провели операцию.

Следствие уверено, что начальство колонии — Агапов, Медников и Ерохин — знали о происходящем и ничего не сделали. Правозащитники настаивают, что силовики сами инициировали пытки.

Шестерым заключенным, которые пытали Бакиева, приговор еще не вынесен.



В январе 2022 года Тахирджон Бакиев написал письмо в ООН с просьбой защитить его от угроз сотрудников ФСИН. Родственники потерпевшего рассказывали, что в колонии на него оказывалось давление, чтобы он отказался от своего адвоката.



Источники: пресс-служба Свердловского районного суда Иркутска, «Сибирь.Реалии», Gulagu.net

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