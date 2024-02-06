Получивший инвалидность после пыток и изнасилования в колонии заключенный Тахиржон Бакиев найден мертвым 

В иркутской ИК-6 найден мертвым заключенный Тахиржон Бакиев, получивший инвалидность после изнасилования и пыток. Об этом сообщают правозащитники проекта «Заправка 38». Также информацию о смерти изданию «Сибирь.Реалии» подтвердила его сестра Наргиз.

По предварительной информации, Бакиев покончил с собой. Правозащитники опубликовали его последнее письмо. «У меня поврежден позвоночник, порваны кишки, на животе калоприемник, психика сломана. Помогите, пожалуйста. Сам я уже не справляюсь. Не хочу умирать тут с формулировкой, что сам», — говорилось в нем.

В 2019 году Бакиева приговорили к семи годам колонии по делу о хищении оружия. Сам он говорил, что заступился за женщину, а оружие отобрал у ее обидчика. В 2021 году его перевели в иркутскую ИК-6. Там у него случился конфликт с другими заключенными, которые порвали его Коран. Бакиев, как сообщал правозащитный проект Gulagu.net, обратился к сотрудникам колонии, но те связали его и вернули в отряд.

Там Бакиева, по данным издания «Сибирь.Реалии», более двух часов пытал другой заключенный Артем Павлов. Он, как сообщается, вставлял деревянную палку в задний проход Бакиева, которого держали еще шестеро человек. В результате Бакиеву повредили 75 сантиметров кишечника, причинив тяжкий вред здоровью. После этого ему поставили калоприемник и присвоили вторую группу инвалидности.

В 2022 году по факту пыток возбудили уголовное дело. Троих сотрудников колонии приговорили к реальным срокам. Они получили по пять лет лишения свободы. После этого Бакиеву угрожали новым изнасилованием. От него требовали написать отказ от адвокатов. В апреле 2023 года Свердловский районный суд Иркутска вывел всех представителей Бакиева из этого дела.

В июне 2023 года правозащитник Святослав Хроменков рассказал «Людям Байкала», что у Бакиева снаружи оказалось десять сантиметров кишечника. «Мы переживаем, что этот участок кишки снаружи начнёт сохнуть, начнется сепсис и Тахиржон умрет. Считаем, что отказ в медпомощи — это месть администрации СИЗО за то, что он борется за свои права», — говорил тогда Хроменков. Бакиев просил суд выйти по УДО, чтобы лечиться на свободе, но ему в этом отказали.

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