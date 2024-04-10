Глава Пентагона посоветовал Киеву выбрать другие цели вместо российских НПЗ

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что удары украинских военных по объектам российской нефтеперерабатывающей отрасли угрожают стабильности мирового энергетического рынка. Об этом, как передает Bloomberg, он сказал, выступая на заседании комитета по вооруженным силам в Сенате США.

«Эти атаки могут иметь эффект домино для глобальной энергетической ситуации», — предупредил Остин, добавив, что «Украине следует сосредоточиться на оперативных и тактических целях, удары по которым могут непосредственно повлиять на ход боевых действий».

В свою очередь, сенатор-республиканец Тим Коттон объяснил это заявление Остина политическими мотивами. «Администрация Байдена просто не хочет роста цен на бензин в год [президентских] выборов», — пояснил он.

В конце марта западные СМИ написали, что Вашингтон попросил Киев перестать наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). Как сообщалось, в Вашингтоне выразили опасение, что продолжающиеся атаки украинских беспилотников на российские НПЗ и топливные хранилища приведут к росту цен на нефть и поставят под угрозу работу важной для Запада энергетической инфраструктуры.

С начала года Украина нанесла удары по по меньшей мере 12 НПЗ в российских регионах. В результате, по данным Росстата, производство бензина в России упало на 14% в годовом выражении.

В стране был зафиксирован рост цен на топливо, в связи с чем значительно выросли объемы импорта бензина из Беларуси. Так, в феврале Россия импортировала 590 тонн беларусского бензина, а в первой половине марта объем поставок топлива из этой страны достиг почти трех тысяч тонн.

8 апреля Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Москва обратилась к Астане с просьбой создать резерв в 100 тысяч тонн бензина на случай возникновения в России дефицита топлива.

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