США попросили Украину перестать атаковать российскую нефтянку 

США призвали Украину прекратить наносить удары по объектам российской энергетической инфраструктуры, а именно по предприятиям топливно-энергетического комплекса. Об этом со ссылкой на источники пишет газета Financial Times.

По ее данным, Вашингтон опасается, что продолжающиеся атаки украинских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) и топливные хранилища приведут к росту цен на нефть и поставят под угрозу работу важной для Запада энергетической инфраструктуры.

В Белом доме считают, что украинские удары могут спровоцировать Москву на ответные меры, в частности, в отношении трубопровода «Каспийского Трубопроводного Консорциума» (КТК), через который казахстанская нефть поставляется на Запад. В 2022 году российские власти уже приостанавливали его работу.

Как отмечает FT, продолжающийся рост цен на нефть и как следствие на бензин может стать поводом для критики президента США Джо Байдена в преддверии президентских выборов, назначенных на осень 2024 года. Цена галлона бензина в США уже достигла 3,5 доллара.

«Ничто не пугает действующего американского президента больше, чем рост цен на топливо в год выборов», — сказал президент консалтинговой компании Rapidan Energy и бывший советник Белого дома по энергетике Боб МакНелли.

Как пишет FT, с начала года украинские дроны атаковали по меньшей мере девять крупных российских НПЗ, а также несколько терминалов, складов и хранилищ. Наиболее массированные удары по объектам российского топливно-энергетического комплекса украинские военные нанесли на прошлой неделе.

В частности, 16 марта украинские беспилотники атаковали два нефтеперерабатывающих завода в Самарской области. В результате на Сызранском и Новокуйбышевском НПЗ начались пожары.

13 марта в результате удара дрона загорелся НПЗ в Рязани, а власти Ростовской области отчитались о беспилотниках, упавших на территории Новошахтинского нефтезавода.

12 марта после атаки украинского беспилотника приостановил работу НПЗ в Нижегородской области.

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