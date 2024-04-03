За российскими антивоенными активистами заметили слежку в Армении

Руководитель ванадзорской группы Хельсинской гражданской ассамблеи Артур Сакунц сообщил «Радио Свобода», что за российскими антивоенными активистами следят люди в российской военной форме. Слежку заметили в Ереване и Гюмри.

Правозащитник рассказал, что уехавшие из-за войны в Украине россияне нередко замечают у своих домов людей, которые расспрашивают об активистах их соседей. Сакунц отметил, что ведущие слежку передвигаются на машине с армянскими номерами, однако в полиции Армении они не зарегистрированы.

В МВД Армении сообщили, что начнут проверку по факту слежки, когда получат все необходимые данные, в том числе номер машины.

Сакунц подчеркнул, что слежки можно было избежать, если бы армянская полиция должным образом отреагировала на задержание и выдворение из Армении российского военного Дмитрия Сетракова, мобилизованного в сентябре 2022 года. В апреле 2023-го он самовольно покинул часть и смог уехать в Армению с помощью проекта «Идите лесом». В прошлом году Сетракова задержали и привезли на военную базу в Гюмри, после чего его отправили в Ростов-на-Дону.

После задержания в «Идите лесом» заявили, что Сетракова незаконно похитили Сетракова на территории другого государства. В «Идите лесом» рассчитывали, что огласка в СМИ поможет избежать экстрадиции в Россию, но этого не произошло.

Журналист Ян Шекман рассказал «Радио Свобода», что это далеко не первый случай слежки за российскими активистами. По его словам, сотрудники российских ведомств регулярно присутствуют на большинстве антивоенных митингов и акций, проводимых в Армении.

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