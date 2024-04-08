В Казахстане из-за паводков вскрылись могильники сибирской язвы

На западе Казахстана из-за паводка затопило 14 могильников сибирской язвы, передает издание «Уральская неделя», ссылаясь на руководителя отдела безопасности областного управления ветеринарии Нуркайыра Кусайынова.

Возбудитель этого опасного заболевания может сохраняться в почве. Сейчас ветеринары намерены привить весь скот в этом районе, чтобы избежать вспышки инфекции.

«В кратчайшие сроки все животные будут вакцинированы против сибирской язвы, эмфизематозного карбункула, возбудители которых имеют свойство сохраняться в почве», — сказал Кусайынов. Ранее президент Казахстана Касым Жомарт-Токаев назвал нынешнюю ситуацию с паводком крупнейшим стихийным бедствием в стране за последние 80 лет.

В России последний раз вспышка сибирской язвы была летом 2023 года. В начале июля в Туве выявили как минимум пять случаев заражения. Все заболевшие участвовали в убое больной лошади и разделке ее туши. Сообщалось, что четверо заболевших тогда отказались от лечения. Однако позже агентство «Интерфакс» со ссылкой на правительство республики сообщило, что «зараженные люди прошли курс лечения и были выписаны с улучшением состояния».

В августе того же года из-за выявленного очага сибирской язвы режим чрезвычайной ситуации объявляли в Воронежской области. Также в прошлом году были зафиксированы по два случая заражения в Чувашии и в Московской области.

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