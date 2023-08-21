В Воронежской области ввели режим ЧС из-за сибирской язвы

В Панинском районе на севере Воронежской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за выявления очага сибирской язвы.
Указ о режиме ЧС подписал губернатор региона Александр Гусев. Согласно указу, временно запрещается:
— посещать территории посторонним лицам;
— перемещать восприимчивых животных;
— ввозить и вывозить восприимчивых животных;
— отправлять на убой восприимчивых животных для получения продуктов;
— вывозить молоко и продукты убоя восприимчивых животных;
— заготавливать и вывозить корма;
— въезжать и выезжать на машинах (исключение — участвующие в ликвидации очага сибирской язвы и везущие гуманитарную помощь);
— охотиться на диких животных.
К сибирской язве более восприимчивы овцы, козы, крупный рогатый скот, буйволы, лошади, ослы, олени.
Ранее случаи заболевания сибирской язвой были выявлены в Туве, Чувашии, а позже в Московской области.
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