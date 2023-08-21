В Воронежской области ввели режим ЧС из-за сибирской язвы

В Панинском районе на севере Воронежской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за выявления очага сибирской язвы.

Указ о режиме ЧС подписал губернатор региона Александр Гусев. Согласно указу, временно запрещается:

— посещать территории посторонним лицам;

— перемещать восприимчивых животных;

— ввозить и вывозить восприимчивых животных;

— отправлять на убой восприимчивых животных для получения продуктов;

— вывозить молоко и продукты убоя восприимчивых животных;

— заготавливать и вывозить корма;

— въезжать и выезжать на машинах (исключение — участвующие в ликвидации очага сибирской язвы и везущие гуманитарную помощь);

— охотиться на диких животных.

К сибирской язве более восприимчивы овцы, козы, крупный рогатый скот, буйволы, лошади, ослы, олени.

Ранее случаи заболевания сибирской язвой были выявлены в Туве, Чувашии, а позже в Московской области.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.