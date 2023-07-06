В Туве пять человек заразились сибирской язвой

В Туве выявили пятый случай заражения сибирской язвой. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по республике.

«В ходе наблюдения за контактными лицами зарегистрирован еще один случай заболевания сибирской язвой. Общее число подтвержденных случаев заболевания достигло пяти», — сообщили в службе.

В свою очередь, в Министерстве здравоохранения Тувы сообщили, что, санитарная авиация с бригадой врачей на борту вылетела в Барун-Хемчикский район, чтобы доставить в больницу пятого пациента. «Состояние больной оценивается как средней степени тяжести», — пояснили там.

Ранее было известно о четырех заразившихся. Все они участвовали в убое лошади и разделке ее туши в Барун-Хемчикском районе республики.

Как пишет «Интерфакс», в очаге против сибирской язвы на данный момент вакцины получили более 150 человек. Все, кто контактировал с заболевшими, получают экстренную профилактику антибактериальными препаратами. Кроме того, на пастбище и чабанской стоянке, а также в местах пребывания заболевших проводится дезинфекция.

Накануне министр здравоохранения Тувы Анатолий Югай рассказал, что сибирскую язву подтвердили у четырех из шести госпитализированных. У одного заболевшего инфекцию не нашли.

О первом заразившимся сибирской язвой стало известно 30 июня. Им оказался 24-летний житель республики, его состояние оценивалось как тяжелое.

В марте этого года два случая заражения сибирской язвой зафиксировали в Чувашии, а позже в Московской области. Глава Минздрава Михаил Мурашко тогда утверждал, что дальнейшего распространения заболевания «не будет».

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